حقق نجم منتخب الكويت الوطني للتنس محمد جاسم العوضي إنجازا جديدا للتنس الكويتي بحصوله على الميدالية البرونزية في بطولة الأسبوع الأول ضمن البطولة الدولية الآسيوية للناشئين تحت 14 سنة المقامة حاليا في قطر، وتستمر حتى 6 نوفمبر بمشاركة 20 دولة آسيوية وذلك تحت إشراف كل من الاتحادين الدولي والآسيوي للتنس.



وفي تصريح له أعرب رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس الشيخ أحمد الجابر العبدالله عن سعادته بهذا الإنجاز الدولي والإقليمي المهم الذي يضاف إلى الإنجازات العديدة للتنس الكويتي، كما هنأ العوضي بهذا الإنجاز، وأشاد بأدائه المتميز في البطولة على الرغم من مشاركة لاعبين ذوي مستويات مرتفعة من دول متقدمة في لعبة التنس.



وفي ختام تصريحه أكد الشيخ الجابر، أن الاتحاد الكويتي للتنس يولي هذه الفئة السنية من الناشئين اهتماما كبيرا ويهيئ لها كل الظروف والإمكانات من خلال التدريب في مجمع التنس الدولي للتنس بوجود أكاديمية نادال التي تتولى تدريب لاعبي المنتخب الوطني للتنس.