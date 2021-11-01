أعلن بنك بوبيان عن تنظيم تحدي BOUBYAN RUN كأول فعالية من نوعها على مستوى الكويت بعد عودة الحياة إلى طبيعتها انطلاقا منه على تشجيع ممارسة كل أنواع الرياضة وحرصا على صحة الجميع.



وقال المدير في إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية وليد الصقعبي ان التحدي عبارة عن منافسات للمشي للجنسين - مع مراعاة الفصل بينهما - لمسافة 5 كم سيتم تنظيمها وفق الضوابط الصحية في مروج يوم السبت 6 نوفمبر 2021.



وأضــاف ان تحـــدي BOUBYAN RUN شهد إقبالا كبيرا مع فتح باب التسجيل من خلال موقع البنك الإلكتروني، حيث تجاوز عدد المشاركين خلال يوم واحد فقط 1000 مشارك من الجنسين من عملاء البنك وغيرهم.



ولفت إلى ان ذلك يؤكد تعطش الجميع لممارسة الانشطة الرياضية الخارجية بنفس النمط الذي اعتادوا عليه قبل جائحة كورونا التي أغلقت الكثير من الأنشطة.



وأوضح الصقعبي ان إدارة البنك ارتأت ان تقتصر المشاركة على هذا العدد مراعاة للاجراءات الصحية، خاصة أننا لا نزال في بداية العودة الى الحياة بصورة طبيعية وضمان تطبيق كل اشتراطات التباعد الاجتماعي المطلوبة حسب إجراءات السلطات الصحية في الكويت.



جوائز مالية وفعاليات مميزة



وبالنسبة للجوائز، قال الصقعبي انه تم تخصيص جوائز مالية تتجاوز قيمتها 1000 دينار للفائزين بالمراكز الأولى إلى جانب تنظيم مجموعة من الفعاليات من بينها اقامة معرض لبعض شركاء بنك بوبيان من الاندية والشركات الصحية وبيع مستلزمات الأجهزة الرياضية. وأشار إلى أن بنك بوبيان كان من اكثر البنوك تميزا في الفترة الاخيرة من حيث تنظيم الفعاليات التي تواكب العودة الطبيعية للحياة والتي كان أبرزها أكبر بطولة بادل على مستوى الكويت.



وأضاف ان الفترة المقبلة ستشهد عودة تدريجية لفعاليات البنك المميزة والتي كانت سائدة قبل الجائحة، وأبرزها ماراثون القراءة الخيري ومهرجان الكويت للقهوة إلى جانب تنظيم البطولة الثانية للبادل للسيدات، وتنظيم بطولة البلاي ستيشن الشهيرة FIFA.