اختتمت قبل يومين بطولة «الكارتينج للمحترفين» والتي نظمها نادي الكويت للكارتينج لفئات الرجال والسيدات على حلبة النادي بنظام «التاك تايم» وهو احتساب الفترة الزمنية لكل متسابق، وذلك بحصول الفائزين الثلاثة من كل فئة على ميداليات ملونة إضافة لمبالغ مالية بواقع 100 دولار للمركز الأول و750 دولارا للثاني و500 دولار للثالث، إذ احتل المركز الأول لفئة محترفي الرجال عادل الشويعي وأولي محترفات السيدات ساره الشعبان.



من جانبه، هنأ رئيس مجلس إدارة نادي الكويت للكارتينج د.حامد بوشهري الفائزين الأوائل لكل فئة متمنيا التوفيق لبقية المتسابقين في البطولات القادمة، مضيفا: «تم الإعداد لبطولة المحترفين منذ ما يقارب الشهر من خلال اللجان العاملة بالنادي بالتعاون مع 15 من المنظمين وفريق المارشال، وذلك لضمان أمن وسلامة المتسابقين والجماهير، كما حرصنا من خلال إقامة البطولة على تطبيق الاشتراطات الصحية التي تفرضها السلطات الصحية».



وأكمل قائلا: ينظم النادي في 27 نوفمبر البطولة المقبلة للكارتينج، والتي ستكون بمشاركة طلبة وطالبات الجامعات الأهلية والخاصة، وسيعمل النادي من خلالها على اكتشاف المواهب وصقلها بطريقة احترافية لتمثل الكويت في الاستحقاقات الخارجية المقبلة.