أعلنت شركة الكويت للتأمين عن قيام وكالة موديز للتصنيف الائتماني بتثبيت التصنيف الائتماني للشركة عن الدرجة (A3)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.



وقالت الشركة في بيان للبورصة، إن التصنيف الائتماني (A3) يعكس المكانة القوية للشركة في السوق المحلي لما تتمتع به من مركز مالي قوي وعلامة تجارية راسخة وسمعة جيدة مع توافر مستويات رسملة قوية وربحية اكتتاب مستدامة.



وأوضحت أن الوكالة ثبتت تصنيف الشركة نظرا لما تتمتع به «الكويت للتأمين» من تنوع كبير في المنتجات على الرغم من محدودية وصغر السوق، كما تستفيد الشركة من مستويات الرسملة القوية حتى مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالاستثمار.