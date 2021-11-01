1.2 مليار دينار سيولة شهرية للبورصة بنمو ٢٥%.. وبمتوسط يومي بلغ 55 مليون دينار

تحسن أسعار النفط الكويتي خلال الشهر انعكس إيجاباً على قيمة وحجم التداولات

شريف حمدي



أنهت بورصة الكويت تعاملات شهر أكتوبر المنتهية جلساته امس على تحقيق العديد من المكاسب على مستوى المؤشرات والمتغيرات وفي مقدمتها القيمة السوقية التي اضافت اكثر من 1.5 مليار دينار مكاسب للقيمة السابقة بنسبة ارتفاع خلال الشهر بلغت 3.9% ليصل اجمالي القيمة السوقية للبورصة الكويتية الى 41.6 مليار دينار ارتفاعا من 40.08 مليارا بنهاية تعاملات سبتمبر الماضي.



وساهم في هذه المكاسب السوقية الكبيرة، ارتفاع كثير من الاسهم المدرجة بالسوقين الاول والرئيسي من خلال زخم شرائي كبير، وكان لافتا ان هناك ارتفاعات سعرية لكثير من الاسهم المدرجة بالسوق الرئيسي، الامر الذي أدى الى قفزة في اداء هذا المؤشر الذي بات على أعتاب مستوى 6000 نقطة، محققا 6.4% مكاسب خلال الشهر المنتهي.



واتسمت تعاملات اكتوبر باستكمال وتيرة الارتفاع للمؤشرات والمتغيرات اغلب جلسات التداول بدعم كبير من العديد من المقومات يأتي في مقدمتها استقرار الساحة السياسية بعد قرار العفو الاميري، كذلك حالة التفاؤل السائدة بسن أوساط المتعاملين بالنتائج المالية الإيجابية للشركات والبنوك المعلنة حتى الآن، خاصة ان 8 بنوك كشفت عن نمو بلغ67% بنهاية فترة التسعة اشهر الاولى من 2021.



وعزز من اداء سوق الأسهم الكويتي خلال تعاملات اكتوبر الماضي، ارتفاع سعر برميل النفط لمستويات قياسية، حيث بلغ سعر البرميل 85 دولارا في بعض ايام الشهر.



ومن المنتظر ان يستمر الانتعاش الذي تعيشه البورصة خلال الجلسات المقبلة مع مواصلة كشف الشركات عن نتائجها المالية تباعا، فضلا عن جني ثمار الأجواء السياسية الإيجابية، وعودة الحكومة لضخ الأموال في شرايين الاقتصاد الكويتي من خلال الإنفاق على المشاريع الرأسمالية.



وبالعودة لأرقام البورصة خلال تعاملات اكتوبر، قفزت السيولة النقدية بنسبة 25% بمحصلة شهرية 1.2 مليار دينار تقريبا بمتوسط يومي55 مليون دينار، وذلك ارتفاعا من نحو 990 مليون دينار بمتوسط يومي 45 مليون دينار خلال سبتمبر الماضي. وحظي السوق الرئيسي بسيولة كبيرة مقارنة بما هو معتاد، وذلك من خلال الإقبال على كثير من الأسهم المدرجة بهذا السوق الذي يضم غالبية الشركات المدرجة.



وأنهت البورصة تعاملات الشهر على ارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك على النحو التالي:



- حقق مؤشر السوق الأول مكاسب بنسبة 2.6% بإضافة 196 نقطة ليصل المؤشر الى 7692 نقطة ارتفاعا من 7496 نقطة.



- ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 6.4% من خلال 360 نقطة ليصل المؤشر الى 5978 نقطة ارتفاعا من 5618 نقطة.



- حقق مؤشر السوق العام مكاسب بنسبة 3.5% بارتفاع 243 نقطة ليصل المؤشر الى 7107 نقاط ارتفاعا من 6864 نقطة.