علاء مجيد



توقعت أبحاث هيرميس في تقريرها الصادر أمس وقبل يوم واحد فقط من إعلان النتائج المالية اليوم (الاثنين) أن تحقق شركة بورصة الكويت أرباحا قوية في الربع الثالث للعام 2021.



أرجع التقرير توقعاته إلى حجم النمو القوي في حجم وقيمة التداولات، حيث زادت قيمة التداولات بنحو 53% على أساس سنوي فيما نما حجم التداولات بنحو 16% على أساس سنوي.



وأشار التقرير إلى أن تداولات السوق الرئيسي كانت كلمة السر حيث زادت بنحو 535% على أساس سنوي لتدفع تداولات السوق لتساهم بنحو 40% من إجمالي قيمة تداولات البورصة مقارنة بنسبة بلغت 10% فقط خلال العام الماضي وفسر التقرير ذلك بارتفاع قيمة الرسوم والعمولات التي تتقاضاها البورصة عن التداولات على أسهم السوق الرئيسية.



أوصت شركة أبحاث هيرميس المستثمرين بزيادة المراكز الاستثمارية الخاصة بهم وشراء سهم شركة بورصة الكويت وحددت السعر المستهدف عند 2.45 دينار بزيادة قدرها 22% عن السعر السوقي الحالي بتاريخ 28 أكتوبر الجاري والبالغ 2.01 دينار.



وتوقع التقرير نمو الايرادات متوقعا ارتفاعها من 22 مليون دينار خلال عام 2020 إلى 30 مليون دينار خلال عام 2021 ثم الى 34 مليون دينار بحلول عام 2022 الى ان تصل الى 37 مليون دينار بحلول عام 2023.



كما ارجع التقرير التوصية بالشراء الى نمو صافي الدخل المتوقع من 13 مليون دينار في عام 2020 الى 15 مليون دينار في 2021 الى ان يصل الى 17 مليون دينار بحلول عام 2022 وقد يصل الى 20 مليون دينار بحلول عام 2023.



وأشار التقرير الى ان العائد على حقوق مساهمي الشركة قد يصل الى 27% في عام 2021 حسب تقديرات هيرميس وتوقع ان يصل الى 26.8% في 2022 وقد يصل الى 27.7% في عام 2023، علما بأن العائد على حقوق المساهمين في عام 2020 وصل الى 29.6%.



كما اشار التقرير الى ان السهم لايزال يتداول في مضاعفات مقبولة بمكرر ربحية 32.1 مرة خلال عام 2020، ومتوقع ان يصل خلال عام 2021 الى 26.5 مرة وقد يصل الى 23.4 مرة بحلول عام 2022 الى أن يصل الى 20.4 مرة في العام 2023.