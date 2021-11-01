مازن حوا: نواكب تطلعات العملاء والراغبين في الاستثمار بوجهتنا الجديدة لتغدو حاضنة للعديد من الأنشطة والقطاعات

المنطقة التجارية تغطي مساحة تبلغ 145 ألف متر مربع منها 46 ألف متر مربع قابلة للبيع والتأجير

إياد الثويني: «الأحمدية» تملك تاريخاً عريقاً في مجال البناء والمقاولات وتنفيذ المشاريع المهمة والإستراتيجية

طارق عرابي



أعلنت شركة العقارات المتحدة، كبرى الشركات العقارية في الكويت والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن توقيع إحدى شركاتها الزميلة، شركة مينا هومز العقارية، عقد إنشاء وإنجاز المنطقة التجارية لمشروع «حصة» في ضاحية حصة المبارك مع الشركة الأحمدية للمقاولات والتجارة في اتفاقية بلغت قيمتها الإجمالية 42.5 مليون دينار.



وتم توقيع العقد في حفل أقيم بمركز المبيعات بضاحية حصة المبارك، بين نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة بشركة العقارات المتحدة مازن عصام حوا، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأحمدية للمقاولات والتجارة إياد عبدالمحسن الثويني، وبحضور كبار التنفيذيين من الشركتين.



وعقب توقيع العقد أعرب الرئيس التنفيذي لشركة العقارات المتحدة مازن حوا، عن سعادته بالتعاقد مع الشركة الأحمدية - إحدى أعرق الشركات الرائدة في مجال الإنشاءات والمقاولات - لتنفيذ المنطقة التجارية التي تعد من أبرز مكونات مشروع «حصة» بضاحية حصة المبارك والتي تضفي مكانتها كمصدر إلهام للباحثين عن نمط حياة عصري غير مسبوق».



وأضاف ان «العقارات المتحدة» تفخر بالعمل على تشييد وبناء أحدث حي تجاري شامل ومتعدد الاستخدامات، والمتوقع إنجازه في عام 2023، مستكملة بذلك مسيرتها التطويرية لمشروع «حصة» بكل مكوناته السكنية والتجارية والذي تبلغ قيمته الاستثمارية حوالي 250 مليون دينار.



وأشار حوا إلى أن المكونات السكنية للمشروع حظيت منذ إطلاقها حتى اليوم بإقبال لافت من قبل العملاء، بدليل بتحقيق إجمالي مبيعات بلغت نسبتها 59% لأبراج «حصة» و25% من بيوت حصة، فضلا عن تتويجهم مؤخرا بجوائز عالمية مرموقة.



واختتم حوا حديثه قائلا: «إن البدء بتشييد المنطقة التجارية اليوم هو دلالة تصوغ فيها قدرتنا للمواصلة بكل عزم وثقة في تطوير أحدث مشاريعنا العقارية، مواكبين بذلك تطلعات العملاء والراغبين في الاستثمار بوجهتنا الجديدة لتغدو حاضنة للعديد من الأنشطة والقطاعات المختلفة وكذلك في جذبها للعلامات التجارية والترفيهية المتنوعة، ومن هنا نشكر جميع القائمين على هذا المشروع، وكذلك الجهود المبذولة من قبل بلدية الكويت متمثلة بمديرها وبإداراتها المختلفة على تسهيلهــا الإجراءات لعملية تطوير هذا المشـروع النوعي».

الأحمدية للمقاولات



من جهته، توجه نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأحمدية للمقاولات والتجارة (المقاول الرئيسي للمشروع) إياد الثويني بالشكر إلى مجلس إدارة شركة العقارات المتحدة ومالك المشروع شركة مينا هومز العقارية، على حسن الاستقبال والضيافة وأيضا على ثقتهم في الشركة الأحمدية للمقاولات والتجارة التي أثمرت عن إسناد تنفيذ أعمال المنطقة التجارية لمشروع «حصة» بضاحية حصة المبارك إليها.



وقال إن الشركتين تجمعهما علاقة وطيدة وتاريخية وشراكة امتدت لعقود من الزمن في تنفيذ العديد من المشروعات لصالح شركة العقارات المتحدة، وأن هذا المشروع يمثل امتدادا لتلك العلاقة الطيبة والمسيرة الطويلة، كما أعرب عن سعادته بالمشاركة في تنفيذ المشروع الذي يمثل أحد المشاريع الاستثمارية المهمة والكبرى لعدة أسباب من بينها أن ضاحية حصة المبارك تقع في قلب مدينة الكويت وتطل على الخليج العربي وتضم مباني سكنية وشققا فندقية ومكاتب وعيادات طبية وأندية صحية ومساحات تجارية ومرافق قطاع التجزئة بالإضافة إلى المطاعم والكافيهات.



وأضاف الثويني ان الشركة الأحمدية للمقاولات والتجارة تملك تاريخ عريق في مجال البناء والمقاولات وتنفيذ المشاريع المهمة والإستراتيجية بأحدث الطرق العالمية ولديها بصمات وسابقة أعمال تتجلى في أرقى وأكبر المشاريع في الكويت.



ولفت إلى أن «الأحمدية» وبما لديها من خبرات وإمكانيات ومهندسين من ذوي الخبرة والكفاءة العالية ستقوم بتنفيذ هذا المشروع بأفضل الشروط والمواصفات الفنية وبتقنيات حديثة ووفقا لأعلى معايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع أهميته وموقعه المميز وبما يلبي طموحات مجلس إدارة شركة العقارات المتحدة.



رؤية مشتركة



من جهته، صرح المدير التنفيذي للتطوير في شركة العقارات المتحدة، م.مشـــاري المحيــلان، قائلا: «تتميز المنطقة التجارية باحتوائها على مجموعة مبان بطوابق متعددة وتتضمن العديد من الأدوار المخصصة لمواقف السيارات والتي تغطي واجهتها الخارجية بالزرع والنباتات، فضلا عن وجود مساحات تجارية متنوعة تصاحبها أنماط جمالية مبتكرة للمرافق والخدمات منها مساحات خضراء وحدائق مفتوحة لتتماشى مع النهج البيئي المستدام الذي يناسب الظروف المناخية للكويت، فالمشروع هو نتاج لرؤية مشتركة تعكس مفرداتها روح الفريق التي عكفت عليها الشركة، وذلك بجهود وخبرات عالمية ومحلية في التصميم والاستشارات الهندسية للارتقاء بتجربة فريدة للمجتمع السكني الجديد وسط أجواء تعج بالحركة والحياة لتلاقي تطلعات السكان والرواد.



وأضاف أنه تم تصميم المنطقة التجارية من قبل المكتب الاستشاري الياباني نيكين سيكي، إحدى أكبر شركات التصميم المعماري والهندسي في العالم، وذلك بالتعاون مع المكتب العربي للاستشارات الهندسية، الذي يعتبر أيضا إحدى أكبر الدور الاستشارية الرائدة والمتعددة التخصصات في الكويت، لينتج عن هذا التعاون حيا تجاريا بتصميم عالمي وبطابع جمالي مبتكر للمرافق والخدمات التي تتضمن ممشى للتنزه محاطا بطبيعة خلابة من الحدائق والمساحات الخضراء، إلى جانب المساحات المفتوحة التي تضيف بدورها بعدا جديدا لتجربة العيش والعمل والاستمتاع معا.



وأشار إلى أن المنطقة التجارية بالمشروع تقع على مساحة بناء إجمالية تبلغ 145.250 مترا مربعا، منها 46.6 ألف متر مربع ستكون مخصصة للبيع والتأجير، حيث تتألف من مكاتب تجارية وعيادات طبية وشقق فندقية ومتاجر ومحلات تجزئة ومطاعم وكافيهات ومركز الضاحية للسكان والرواد، ويشتمل على سوبر ماركت ومحلات لمنتجات وسلع استهلاكية وخدمات يومية.

ضاحية حصة المبارك.. مدينة عصرية

يعد مشروع ضاحية حصة المبارك استلهاما لمفهوم المدينة العصرية، وهو أول مشروع من نوعه في الكويت يضم العناصر السكنية والترفيهية في تناغم واضح وأسلوب حياة جديد. تقع ضاحية حصة المبارك في قلب مدينة الكويت وتتمتع بإطلالة خلابة على الخليج العربي.



وتضم الضاحية نشاطات عدة منها السكنية والتجارية، مثل المكاتب التجارية والعيادات والنوادي الصحية والمحلات والمطاعم والمقاهي، بمساحة بناء إجمالية تصل إلى 381 ألف متر مربع.

برجان للشقق السكنية والدوبلكس

من قلب ضاحية حصة المبارك النابضة بالحياة، يطل مشروع أبراج حصة مباشرة على الخليج العربي بالقرب من مدينة الكويت.



ويضم البرجان الشقق السكنية والدوبلكس والتاون هاوس مما سيجعلها تجربة سكنية فريـدة تجمــع بين الفخامـــة والرفاهيــة ويحيطه أنشطة تجارية متنوعة، شاملة المتاجر ومحلات التجزئة وكذلك المطاعم والمقاهي بالإضافة إلى الشقق الفندقية والعيادات الطبية والمكاتب التجارية.



ويتألف البرجان من 40 طابقا، يمتدان على مساحة أرض قدرها 5500 متر مربع ومساحة مبنية تصل إلى 70 ألف متر مربع، ليكونا معا مشروع أبراج حصة، الذي تم تصميمه بواسطة واحدة من أبرز شركات التخطيط والتصميم في منطقة الشرق الأوسط، وهي شركة دار إس إس إتش العالمية، وذلك بالتعاون مع شركة نبيل غلام للهندسة المعمارية والتخطيط ذات الشهرة العالمية.



وستوفر أبراج حصة أيضا مجموعة متنوعة من الخدمات الترفيهية والخاصة تضم حمام سباحة، ناديا صحيا خاصا، مركزا رياضيا، حدائق، صالة ألعاب للأطفال، أماكن ترفيهية خاصة فقط بالنزلاء، ومواقف سيارات متعددة الطوابق للنزلاء والضيوف، لتضيف بذلك تجربة سكنية معاصرة تجمع بين الحداثة والخصوصية. وبالفعل سيتم تزويد هذا الصرح الجديد بأحدث أجهزة الأمن مع طاقم أمني لحراسة المجمع السكني.

إطلالة خلابة على شارع الخليج

يعد مشروع «بيوت حصة» أحدث مشروع سكني راق، والذي يقع بضاحية حصة المبارك بإطلالة خلابة على شارع الخليج العربي وعلى مقربة من مدينة الكويت النابضة. وقد صمم الشكل الهندسي للمشروع ليحاكي أساليب معمارية تقليدية تتميز بطابع من البساطة والأصالة والخصوصية. وبفضل موقعه الاستثنائي، ينفرد مشروع «بيوت حصة» بأعلى مستويات الفخامة والرفاهية وسط مجتمع سكني جديد بتصميم فريد ومعاصر.



وتم تصميم مشروع «بيوت حصة» من قبل شركة دار «إس إس إتش» للاستشارات الهندسية، والتي تعد واحدة من أبرز شركات التخطيط والتصميم في منطقة الشرق الأوسط. حيث يتكون المشروع من 40 وحدة تاون هاوس راقيــة وبنايتين متجاورتين بارتفاع 12 طابقا لكل منهما تشمل 104 شقق فاخرة متضمنين 7 وحدات البنتهاوس، صممت بأعلى مستويات الفخامة والرفاهية وسط طبيعة ناضرة وبإطلالة على الخليج العربي وعلى مقربــة من قلب مدينــة الكويــت النابضـة.