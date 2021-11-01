فيصل العيار: قرار زيادة رأس المال يأتي لتعزيز وتنمية أنشطة شركاتنا الرئيسية

فترة الاكتتاب في زيادة رأس المال تبدأ من اليوم وتنتهي في 21 نوفمبر الجاري

دعت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) مساهميها الحاليين الى المشاركة في الاكتتاب بزيادة رأس المال الذي سيتم من خلال إصدار 640 مليون سهم جديد، ما يمثل 32% من رأس المال الحالي المصدر والمدفوع للشركة البالغ 200 مليون دينار كويتي.



ومن المقرر أن تبدأ فترة الاكتتاب في زيادة رأسمال شركة المشاريع من اليوم الأول من نوفمبر وتنتهي يوم 21 منه، وذلك بسعر طرح يبلغ 125 فلسا للسهم الواحد (بما في ذلك القيمة الاسمية بواقع 100 فلس للسهم الواحد وعلاوة الإصدار بقيمة 25 فلسا).



وكان مجلس إدارة الشركة قد وافق خلال اجتماع له في أوائل شهر أغسطس الماضي على رفع رأس المال، معلنا عزم الشركة رفع رأس المال المصدر والمدفوع من 200 مليون دينار إلى 264 مليون دينار، وتم منذ ذلك الحين العمل على استكمال الإجراءات المطلوبة من الجهات الرقابية.



وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في شركة مشاريع الكويت فيصل العيار: يأتي قرار زيادة رأسمال الشركة في إطار استراتيجيتنا طويلة الأجل لتعزيز وتنمية محفظتنا من الشركات، وتعمل شركاتنا الرئيسية الناشطة في قطاعي الخدمات المصرفية والتأمين على زيادة رأسمالها أيضا، ونحن نتطلع إلى دعم التوسع الذي تنفذه هذه الشركات على صعيد أنشطتها. إن هذه الخطوة في مسيرتنا توفر لنا القدرة للمحافظة على هيكل رأس المال المتوازن لشركة مشاريع الكويت.