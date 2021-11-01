آلاء خليفة



قــام أستـــاذ علـــوم الكمبيوتــــر وأنظمـــة المعلومات في الجامعــة الأمريكية في الكويت «AUK» د.إياد أبودوش بتأليف كتاب جديد بعنوان «تعلم ببساطة.. تطوير تطبيقات هواتف اندرويد المحمولة باستخدام لغة البرمجة كوتلين»، مسلط الضوء على كيفية تطوير تطبيقات الهاتف باستخدام لغة البرمجة Kotlin.



ويتنـــاول الكتـــاب تعريف القراء ببرمجة Kotlin وكيفية استخدامها لتطوير الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام أندرويد، كما يطرح موضوعات: تصميم التطبيقــــات، وقواعد البيانات، وبناء القوائــــــم Action bar، وقواعد البيانات السحابية، وعناصر واجهة المستخدم Views، وربط التطبيــق مع خدمات الإنترنت RESTful Web API، والانتقال بين شاشات التطبيق Intent، وخدمات تحديد الموقع، وجعل التطبيق محلي Localization، وأوعيــــة البيانات، والنمط المتبع لتطوير تطبيقات الهاتف هو البدء بفكرة وتصميم الحل، ثم برمجته، كما تم الاعتراف بالكتاب كواحد من أفضل الكتب فيما يخص تطوير الأجهزة المحمولة الجديدة في عام 2021 من قبل Book Authority الموقع الرائد في العالم لتقييم الكتب.



وتعليقا على أهمية هذا الإنجاز، قال د.إياد أبودوش: يسعدني جدا التقدير الذي حصل عليه كتابي من قبل BookAuthority باعتباره أحد أفضل الكتب للقراءة في مجال تطوير الأجهزة المحمولة الجديدة في عام 2021، وقد ساعدتي خبرتي في تدريس مواد تطوير التطبيقات للأجهزة المحمولة بالجامعة الأمريكية في الكويت في تطوير محتوى تقني يسهل تعلمه وتطبيقه.



وتابع: الكتاب تعليمي يمكن للطلبة أو لمطوري تطبيقات الهاتف المحمول قراءته للتعرف على التقنيات المختلفة التي يمكن استخدامها لإنشاء تطبيق Android، حيث يمكن للنمــــط المكون من 3 خطــــوات الذي يتميــــز به أن يساعــد الأجيـــال القادمـــة في الحصول على خبرة عملية بأحدث التقنيات المطلوبـــة في الســـوق لتطوير تطبيقــــات الهاتف المحمول، ويمكن شراء الكتاب من موقع Leanpub الإلكتروني https://leanpub.com/mobilekotlin أو من موقع أمازون.