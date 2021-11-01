أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت للتفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف بوابة مطار عدن الدولي وأدى إلى مقتل وجرح العشرات.



‏وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها على موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب بكل أشكاله وصوره، مشددة على وقوفها إلى جانب الحكومة اليمنية الشرعية ومجددة دعوتها إلى المجتمع الدولي للضغط وصولا إلى الحل السياسي المنشود الذي يضع حدا للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المتفق عليها.‏



واختتمت بيانها بالإعراب عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.