twitter facebook whatsapp viber telegram email بالفيديو.. ولي العهد استقبل حمد جابر العلي ووزيري العدل والداخلية الاثنين 2021/11/1 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 1038 A+ A- استمع سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مستقبلا الشيخ حمد جابر العلي وعبدالله الرومي والشيخ ثامر العلي استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بدار يمامة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي.