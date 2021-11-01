قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إنه لا توجد علاقة بين المفاوضات الخاصة ببرنامج بلاده النووي وبين الحوارات والقضايا الإقليمية، لافتا إلى أن طهران لا تربط مصيرها بالاتفاق النووي فحسب.



ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن وزير الخارجية الإيراني قوله في مقابلة صحافية امس: «عندما نتحدث عن الاتفاق النووي علينا أن نقبل بحقيقة أن وضع كل البيض في سلة هذا الاتفاق لن يكون سياسة صحيحة».



وأضاف: «لكن إذا نجح الاتفاق النووي، أي تم رفع العقوبات فإن النتائج ستكون إيجابية، ونحن نتفاوض لتحقيق هذا الهدف».



وحول العلاقة بين تطورات الملف النووي والحوارات الإقليمية، قال: «نعتقد أنه لا علاقة بين المفاوضات النووية والحوار الإقليمي، وأي ربط للملف النووي بالقضايا الإقليمية هو تضليل للأطراف الأخرى في المفاوضات النووية».



وأشار في الوقت نفسه إلى أن «إبلاغ تفاصيل المفاوضات النووية إلى بلدان المنطقة ضروري».



في غضون ذلك، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت على أن إسرائيل لن تدخر جهدا لإبطاء التقدم النووي الإيراني، وقال إننا «نخوض حربا باردة» ضدها.



ونقلت صفحة بينيت الرسمية على موقع «فيسبوك» عنه القول في مقابلة صحفية قبل المغادرة للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي: «ليس خفيا على أحد أن إيران تشهد حاليا أكثر مرحلة تقدما من ناحية قدراتها على تخصيب اليورانيوم».



وأضاف: «إننا نخوض حربا باردة ضد إيران، إذ تموضعت إيران على مدار آخر 30 عاما حولنا بهدف إلهائنا».



وأوضح أنه من خلال الدمج ما بين القدرات العسكرية الملموسة، والضغط الديبلوماسي والاقتصادي من قبل إسرائيل، والولايات المتحدة وغيرها من الدول العظمى أيضا «ستبطئ إيران وتيرتها ثم ستتوقف».



وتابع: «سنقوم بكل ما هو لازم لتحييد هذا التهديد. وسنمارس كامل قوتنا، وابتكارنا، وتكنولوجيتنا، واقتصادنا ضدهم، في سبيل بلوغ موقع يمكننا من تحقيق التقدم عليهم بعدة خطوات».



على صعيد مختلف، ألمح مسؤول إيراني كبير الى ضلوع الولايات المتحدة وإسرائيل في الهجوم السيبراني الذي عطل محطات الوقود مؤخرا.



وقارن رئيس منظمة الدفاع المدني العميد غلام رضا جلالي في تصريحات للتلفزيون الرسمي من الناحية التقنية بين الهجوم الذي وقع الثلاثاء الماضي، وهجومين سابقين «نفذهما بلا شك أعداؤنا، الولايات المتحدة والنظام الصهيوني».



وأضاف: «حللنا الحادثين السابقين، ذاك الذي طال نظام السكك الحديد، والذي طال ميناء الشهيد رجائي، وخلصنا الى أنها (الهجمات الثلاث) كانت متشابهة» الى حد كبير.



وأدى الهجوم الأخير الى تعطل النظام الذكي المخصص لتشغيل مضخات محطات وقود، والذي يعمل باستخدام بطاقات إلكترونية. وتتيح هذه البطاقات الحصول على حصة شهرية من الوقود المدعوم، على أن يتم دفع ثمن الكمية المعبأة (مدعومة كانت أم بالسعر العادي) ببطاقات مصرفية.



ودعا مسؤولون إيرانيون الى ضرورة تعزيز الدفاعات الإلكترونية لمواجهة هجمات من هذا النوع بشكل استباقي.



في هذه الأثناء، قامت قاذفة جوية تابعة لسلاح الجو الأميركي ترافقها طائرات مقاتلة لعدة دول حليفة بالتحليق فوق ممرات مائية رئيسية في الشرق الأوسط، حيث تواجهت في السابق سفن بحرية أميركية وإيرانية.



وأعلنت القيادة المركزية الأميركية أن قاذفة من طراز «بي-1 بي لانسر» قامت بدورية جوية «متعددة الأطراف» لمدة 5 ساعات دون توقف وحلقت فوق خليج عدن ومضيق باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس والخليج العربي ومضيق هرمز وخليج عمان، كما جاء في بيان نشرته على تويتر أمس الأول.



وبحسب البيان، فإن المهمة كانت «تهدف إلى إيصال رسالة طمأنة واضحة».



وتأتي هذه الدورية الجوية وهي خامس دورية من نوعها العام الحالي مع تعثر المفاوضات الرامية إلى إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني.