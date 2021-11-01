عبدالله قنيص



في ظروف يحيطها الغموض لقيت فتاة كويتية لم يتجاوز عمرها الخمسة عشر ربيعا حتفها في حوش بناية بمنطقة الفنطاس، فيما أشارت المعاينة الأولية لموقع الحادث إلى احتمالية وجود شهبة جنائية. وفي التفاصيل كما رواها مصدر أمني لـ «الأنباء» فإن بلاغا ورد إلى غرفة عمليات الداخلية مفاده «سقوط من علو» في منطقة الفنطاس، تلاه على الفور تحرك رجال الأمن وانتقالهم إلى موقع البلاغ، حيث تمت مشاهدة فتاة كويتية (من مواليد 2006) ملقاة بحوش العمارة.



وأضاف المصدر: كشفت المعاينة الأولية عن وجود ضربة برأس الفتاة من أثر السقوط، كما تمت معاينة المكان، حيث اتضح انه لا يوجد نوافذ مطلة على الحوش، حيث تم العثور على جثة الفتاة، كما أنه بعد معاينة سطح العمارة تبين أنه مغلق. وتابع: تم إبلاغ النيابة العامة وندب الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وتم تسجيل قضية.