مبارك التنيب



تقدم وافد من الجنسية الآسيوية ببلاغ إلى رجال الأمن يفيد بتعرضه للضرب والسلب من قبل 3 مجهولين.



ووفق ما ذكره مصدر أمني لـ «الأنباء»، فإن الوافد وهو بنغالي يعمل سائق تاكسي جوال من مواليد 1979 قال في بلاغه إنه تعرض للضرب من قبل 3 أشخاص مجهولي الهوية. وأضاف: قام الأشخاص الثلاثة بسرقته، حيث سلبوه محفظة شخصية يوجد بداخلها مبلغ مالي 150 دينارا وبطاقة مدنية ورخصة قيادة والتراخيص الخاصة للأجرة الجوالة.



وزود الشاكي الأمنيين بتقرير طبي أولي، وتم تسجيل قضية جناية «سلب بالقوة»، وجار عمل اللازم وضبط المتهمين.