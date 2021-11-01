سعود عبدالعزيز



ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أنه بتعليمات وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة اللواء أنور البرجس وفي إطار جهود الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة قسم اللجنة الثلاثية للتصدي لمكاتب الخدم الوهمية وضبط مخالفي قانون الإقامة، تم الكشف عن وجود مكتب خدم وهمي بمنطقتي صباح الناصر وعبدالله المبارك، وبتكثيف التحريات التي أكدت صحة المعلومات، وبعد الحصول على الإذن القانوني اللازم، تمكنت قوة من مباحث شؤون الإقامة من ضبط 9 أشخاص مخالفين لقانون الإقامة منهم 7 نساء و2 رجال جميعهم من الجنسية الآسيوية ولا يحملون أوراقا ثبوتية. وأكدت الإدارة استمرار الحملات والجهود الأمنية على مدار الساعة في كل مناطق البلاد لفرض هيبة القانون وضبط المخالفين والمطلوبين. وتهيب الادارة بالجميع عدم التستر على أي مخالف تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.