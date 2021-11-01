«لسنا أثرياء. بل أنا وحدي الثري فيكم»شاكيل أونيل، لاعب كرة السلة الشهير، يقول إنه يقول لأولاده هذه العبارة، كي يعلمهم قيمة المال، وكي يجنبهم التواكل على ثروة أبيهم.«اللقاح إلزامي لطاقم العمل في الفيلم»جاك بلاك، الممثل الأميركي، يؤكد على ضرورة اللقاح، بعد رفض الممثل الأميركي، أيس كيوب، أخذ اللقاح وخروجه من تصوير الفيلم الجديد «أوه هيل نو»!«الملك لويس السادس عشر كان مصابا بالتوحد»نانسي غولدستون، باحثة العصور الوسطى، تقول إن الأبحاث العلمية حول الملك الفرنسي الأخير لويس السادس عشر تؤكد ولادته ضمن طيف التوحد، حيث كانت مشاعره رقيقة للغاية لدرجة البكاء، وكان يتجنب النظر لعيون محادثيه.«خفت أن أقابله، لأنه كان فتى أحلامي لفترة طويلة»سوني لي، لاعبة الجمباز الأميركية، عن اقتراح زوجة جاستن بايبر أن تقدمها للمغني الشهير شخصيا.«لا إغلاقات خلال إجازات عطلة رأس السنة»بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، يبشر البريطانيين بعدم اعتزام الحكومة إجراء أي إغلاقات خلال عطلات رأس السنة الشهر المقبل.