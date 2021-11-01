مفرح الشمري



منصور القزم أو «أبو حدبة» دخل الكويت بعد التحرير مباشرة فعمل «فراشا» في إحدى الشركات في القطاع الخاص وسكن منطقة خيطان وتحديدا ق 4، شاهدته الفنانة المصرية الراحلة سناء يونس أثناء تصويرها مسلسل «الملقوفة» التي كانت تصوره مع سيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد والنجم محمد المنصور والنجم عبدالرحمن العقل عام 1992 فطلبت سناء من «منصور القزم» ان يشاركهم في مشهد من العمل لأن أجواء المسلسل كوميدية ومنصور كوميدي بطبعه، فوافق وصور مشهدا يجمعه مع النجم عبدالرحمن العقل كان من المشاهد الجميلة في الحلقة الخامسة من هذا المسلسل، ومن بعدها أصبح منصور القزم حبيب الفنانين وكان يحضر بروفاتهم وشارك في مسرحية «القراصنة» مع السورية أمل عرفة والنجم علي جمعة وتصدى لإخراج المسرحية القدير محمد خالد والمسرحية موجهة للطفل ونجحت المسرحية وهذا كان عام 1997.

منصور أصبحت علاقته بالفنانين كبيرة وكانوا «يحبون قعدته» لأنه طيب القلب ولأن ظروفه صعبة فكان البعض منهم يساعده، خصوصا ان لديه بطاقة معاق صادرة من الكويت التي غادرها عام 2007 لعلاج والدته ولكن الله توفاها بعد 6 شهور من وصوله لمصر ليحزن عليها ويجلس لدى بناته حتى سقطت إقامته في الكويت الذي يحبها ويعشق أهلها.



حاليا منصور لديه عجز بيده اليسرى، ناهيك عن «حدبة» الظهر التي ولدت معه وعنده ديون ويحتاج الى أشعة وتحاليل لوجود ماء على رئته باستمرار ولا يخرج من بيته وبحاجة إلى «فزعة» من أصحاب الأيادي البيضاء.



هذه قصة منصور محمد عثمان الشهير بـ «منصور القزم» كما ذكرها لـ «الانباء».. فهل من مجيب؟!