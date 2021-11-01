المستغانمي: الشارقة تحتل مكان الصدارة عربياً في عنايتها بتعزيز لغتنا وتوريث حبها للأجيال

أعلن مجمع اللغة العربية بالشارقة عن برنامج الجلسات النقاشية التي ينظمها ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 40، والتي يستضيف خلالها نخبة من المفكرين والمتحدثين والمتخصصين في علوم اللغة العربية، بهدف التعريف بالمعجم التاريخي للغة العربية ومسيرته منذ بدء انطلاقته كفكرة، إلى مراحل التنفيذ والإجراءات والنتائج التي تحققت في ظل هذا العمل الموسوعي الفريد بخصائصه ومميزاته وآثاره في النهوض بلغة الضاد والحفاظ عليها للأجيال القادمة.



وتقام الجلسة الأولى تحت عنوان: «المعجم التاريخي، المسيرة والإجراءات والنتائج»، يوم الأربعاء، 3 نوفمبر 2021، عند الساعة 6 مساء، ويتحدث خلالها كل من د.صالح بلعيد، رئيس المجلس الأعلى للغة العربية في الجزائر، ود.الخليل النحوي، رئيس مجلس اللسان بموريتانيا، ود.مأمون وجيه، المدير العلمي للمعجم التاريخي، ويديرها د.امحمد صافي المستغانمي، أمين عام مجمع اللغة العربية بالشارقة والمدير التنفيذي للمعجم التاريخي.



وتلقي الجلسة الضوء على جهود صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في حماية اللغة العربية وتمكينها من خلال تبني مبادرات النهوض بها وتعزيز حضورها كلغة عالمية، إلى جانب التعريف بالمعجم التاريخي وجهود اللجنتين العلمية والتنفيذية في إنجازه، وآليات سير العمل عليه، إضافة إلى الحديث عن المراحل التي تم إنجازها من المشروع، وأثره في خدمة التاريخ والثقافة العربية.



وتقام الجلسة الثانية يوم الجمعة، 5 نوفمبر 2021، الساعة 6 مساء، وتأتي تحت عنوان: «خصائص المعجم التاريخي ومميزاته»، ويتحدث فيها كل من د.إدريس عتيه، الأستاذ بالجامعة القاسمية، والمؤلف والخبير اللغوي في المعجم التاريخي، د.عبدالستار الشيخ، ويديرها د.مصطفى رابح بن عاشور، عضو اللجنة التنفيذية للمعجم التاريخي في الشارقة. وتتناول الجلسة مقارنة بين المعجم التاريخي والمعاجم الأخرى، كما تسلط الضوء على مميزات المعجم التاريخي، والإضافات التي يقدمها للمكتبة العربية.



وأكد د.المستغانمي أن إمارة الشارقة تحتل الصدارة على خارطة الثقافة العربية في عنايتها بتعزيز لغتنا وتوريث حبها للأجيال، وتعزيز حضورها بين لغات العالم، باعتبارها لغة مؤثرة وغنية، أسهمت في حفظ العلوم الإنسانية التي عكف عليها الإنسان على مر الحضارات العالمية، ثم أضافت إلى تلك الجهود لمساتها الإبداعية والفكرية التي نقحت وأفاضت على الفكر الإنساني ما استعان به العالم في نهضته الحديثة وتطوره العلمي والمعرفي.



وأضاف: «يشكل معرض الشارقة الدولي للكتاب محطة ثقافية كبرى على خارطة الفعاليات العربية والعالمية، ويحرص مجمع اللغة العربية بالشارقة على المشاركة فيها بهدف تعريف الزوار بجهود الحفاظ على اللغة العربية وتمكينها».



ويقدم المجمع لضيوف جناحه في المعرض، إصدارات من العدد الجديد لمجلة «العربية لساني» الفصلية، التي تعنى بتسليط الضوء على العديد من القضايا التي تهم اللغة العربية والمشتغلين فيها، إلى جانب عرض سلسلة من الفيديوهات المرئية التي تعرف بأعمال المجمع وتعاونه مع المجامع العربية ومعاهد تدريس اللغة في المنطقة.