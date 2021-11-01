في مبادرة هي الأولى من نوعها، لمساعدة القراء من مختلف الفئات على انتقاء الكتب والإصدارات التي تتناسب مع اهتماماتهم وتنمي لديهم الشغف بالقراءة، أطلقت مكتبات الشارقة العامة التابعة لهيئة الشارقة للكتاب مبادرة «مستشار القراءة» التي تنظمها مكتبة خورفكان العامة، بالتزامن مع الدورة الـ 40 من معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يقام في مركز إكسبو الشارقة من 3 إلى 13 نوفمبر الجاري.



وتتيح المبادرة لمن يتسنى لهم التسجيل فيها، فرصة استثنائية للقيام باختيار أحد المستشارين المتطوعين، والاستفادة من خبراته وتجاربه في انتقاء الكتب الملائمة لتخصصات أو ميول أو موهبة كل شخص، من خلال أخذه في جولة بين أروقة المعرض برفقة كاتب أو خبير من المشاركين في المبادرة.



وتستهدف مبادرة «مستشار القراءة» جميع زوار معرض الشارقة الدولي للكتاب، ويشترك فيها 17 كاتبا ومبدعا وخبيرا في القراءة والمكتبات من دولة الإمارات العربية المتحدة، يتطوعون لتقديم خبراتهم للزوار خلال الفترة المسائية يومي الجمعة 5 و12 نوفمبر بين الساعة 5 و8 مساء، وأيضا خلال يومي السبت 6 و13 نوفمبر بين الساعة 9 و12 صباحا و5 و8 مساء.



وعن هذه المبادرة، قالت مدير إدارة مكتبات الشارقة إيمان بوشليبي: «يمثل معرض الشارقة الدولي للكتاب فرصة ذهبية لعشاق القراءة لتجديد مكتباتهم الخاصة وانتقاء العناوين التي تضيف الجديد إلى معارفهم وتحفزهم على القراءة، ولأن المعرض بمساحته الكبيرة وبحجم دور النشر المشاركة، يسبب الحيرة لبعض القراء تجاه انتقاء الكتب المناسبة لاهتماماتهم، أطلقنا في مكتبات الشارقة العامة هذه المبادرة التي تنظمها مكتبة خور فكان العامة، بهدف تقديم المشورة للزوار».



وتابعت بوشليبي: يتطوع في مبادرة «مستشار القراءة» نخبة من المبدعين والمؤلفين من ذوي الخبرة في عالم الكتاب وتصنيف المؤلفات حسب حقولها المعرفية والعلمية والأدبية المختلفة، ونطمح من خلال مبادرتنا الى مساعدة أكبر عدد من الزوار للاستفادة من المعرض والخروج منه بالإصدارات التي تجعل القراءة لديهم أكثر إلهاما وتشويقا، إلى جانب تنمية مهارة اختيار الكتب لديهم.



ويشارك في المبادرة عشاق القراءة وكتاب من تخصصات مختلفة، تشمل الأدب والسينما والرواية والمكتبات والفكر والتنمية البشرية والفلسفة والشعر وأدب الطفل والنقد وغيرها، وهم إبراهيم المرزوقي، وإيمان الحمادي، وإيمان اليوسف، وحسن بن سالم، وعبدالرحمن النقبي، وعفراء محمود، ومحمد الأنصاري، ويوسف النعيمي، ودانيا أبوطه، ونادية النجار، ود.مريم الهاشمي، ود.بديعة الهاشمي، وناصر المغني، وتركي الزعابي، ومحمد المرزوقي، ولولوة المنصوري، وإبراهيم البلوشي.



1- إيمان بوشليبي - مدير إدارة مكتبات الشارقة



2- شعار مكتبات الشارقة العامة