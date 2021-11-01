في إطار الجهود المبذولة من قبل الفرق الرقابية في البلدية الكويت لمتابعة تطبيق الضوابط والنظم البلدية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، كشفت إدارة العلاقات العامة عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية حولي بإغلاق ثلاثة محلات ومقهيين لمخالفة الضوابط البلدية.



وفي هذا السياق، أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي إبراهيم السبعان حرص الفريق الرقابي على التزام المحلات بشروط وضوابط البلدية بلائحة المحلات العامة والتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالاشتراطات الصحية.



وأضاف السبعان أنه تم تنفيذ 3 جولات ميدانية صباحية ومسائية في منطقتي حولي والسالمية أسفرت عن تحرير 18 مخالفة تنوعت ما بين عدم تجديد ترخيص الإعلان، إقامة إعلان خاص بالنشاط بترخيص منته، فضلا عن عدم الالتزام بإقامة ترخيص الإعلان، مشيرا إلى إغلاق 3 محلات لمزاولة نشاط غير مذكور بالترخيص إلى جانب إغلاق مقهى بمنطقة السالمية لمزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص إلى جانب إغلاق مقهى آخر لاستغلاله مساحة غير مذكورة بالترخيص.