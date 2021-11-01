دمشق - هدى العبود



أكد المايسترو مؤيد الخالدي ان لديه جولة خليجية في غضون الأيام المقبلة تبدأ من دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديد من إمارة دبي، وذلك لتجهيز عمل معين بمناسبة اكسبو دبي وستنتهي هذه الجولة في مسقط الذي يحيي فيها حفلا موسيقيا بدار الأوبرا ممزوجة بالفن السوري القديم مع نكهة فنية جديدة ورسائل موسيقية انسانية اسماها «رحلة مع الأنغام» لأنها تحمل أصوات مغنيين شباب أمثال هبة فاهمة وساندي توما ومحمود الحداد.



وبسؤال «الأنباء» عن كيفية انتقائه لبرنامج حفلاته الفنية، قال:



٭ ببساطة برامجي الفنية ممزوجة باللون الفني السوري لأنه اللون الطاغي والمحبب لي كقائد فرقة موسيقية طبع بمشاعري كمغترب احمله في ثنايا قلبي لأن سورية هي التي صدرت الفن والموسيقى إلى العالم، لذلك لا أخفي أنني اعتمدت مقطوعات وأغنيات مع توزيع بسيط ومقنع للأذن الغربية ممزوجة بروح فنية سورية وأغلب مستمعي للموسيقى التي أقدمها هم من دول مثل روسيا وكندا وجمهورية القرم ودونيتسك الأوكرانية ودول الخليج العربي وأغلب الدول الأوروبية.



قلت ان الفن السوري طاغ على أعمالك إلى أي مدى وطنك السوري والعربي يسكنك؟



٭ حاليا، أركز على الأعمال العربية الأصيلة وانتقي القديمة منها، لأن الناس تنتظرها وتحب الاستماع لهذه الفنون الأصيلة التي مازالت هي أساس الموسيقى. وجميعنا يعلم الضجة الفنية الدارجة هذه الأيام مع الأسف لا ترتقي إلى المستوى الحقيقي للفن العربي الأصيل، بمعنى أركز على الفن العربي بشكل عام من محيطه إلى خليجيه مع توزيع مبسط مثل مسح الغبار عن هذه الكرة الذهبية حتى لا تزول الزهوة الأساسية، لأننا حقيقة لا نستطيع ان نضيف للإبداع شيئا ألا إبداعا بسيطا.



ماذا عن أعمالك الفنية الحالية؟



٭ حاليا، أرتب حفلا فنيا في مسقط بعمان بعد ان انتهي من إكسبو بدبي وسأنتقل مباشرة إلى دمشق، لكن للآن لم أحدد تاريخ تواجدي بدمشق بسبب انشغالي بمواعيد أخرى، وبعدها مباشرة سأغادر إلى مونتريال بكندا لأقدم حفلا فنيا أندلسيا ممزوج بالفن السوري والعربي، وللعلم المغترب ينتظر سماع تراث بلده الفني بفارغ الصبر، فالأغنية الخليجية لها جمهورها العربي الواسع والفن العراقي والسوري والمصري، فما بالك عندما يحضر موسيقار مع كوكبة من الفنانين العرب يحيون هذا الإرث الفني المزروع في قلوب بعيدة عن وطنها.



بما انك تتحدث بحب ووله كبيرين عن الفن السوري ألا تلاحظ ان الساحة الفنية السورية فقدت الكثير من الفنانين المبدعين من المطربين والممثلين والعازفين وقائدي فرق موسيقية.. ما تعليقك؟



٭ هذا صحيح فالملحنون الكبار غادرونا لكنهم زرعوا فنا راقيا بجيل لا يستهان به في سورية فالمعاهد والأكاديميات الموسيقية السورية تقدم ارقى أنواع التدريس في مجال الفن بكل أنواعه وتوفد المميزين منهم إلى الدراسة في الخارج فالموسيقار سهيل عرفة وصلحي الوادي وسليم ثروة وبما أنني أقدم الحفلات الفنية على مدارج دور الأوبرا العربية والعالمية أقول ان ألحان بليغ حمدي ومحمد القصبجي وفريد الأطرش والرحابنة ومن الكويت الشقيقة عبدالله الفرج موسيقي وشاعر بآن واحد وعبداللطيف الكويتي وصالح بن عبدالرزاق لليوم مازالت ألحانهم تعزف من خلال ملحنين عرب وأنا أعزف ألحانهم وأقدم فنهم بحب لأنه فن راق يصل إلى القلوب وينقل المغترب عند سماع تلك الألحان إلى أجواء حميمية وذكريات لا تنسى، من هنا أقول ان سورية ولادة عندما نشاهد المواهب التي تقدم نجد ان الأطفال السوريين والعرب من خلال فويس كيدز وآرب آيدل يؤدون كل أنواع الفنون العربية ممزوجة بالفن السوري الأصيل، إذا لن نكون يوما سوريين وعربا نعاني من انحدار فني ما دام هؤلاء الأطفال العرب تربوا على الفن الأصيل وأنا كموسيقار متفائل بمستقبل فني عربي لم ولن ينضب.



يذكر أن الموسيقي مؤيد الخالدي فنان وقائد أوركسترا وملحن من مواليد دمشق 1963 وهو عضو نقابة الفنانين منذ عام 1988 وخريج الاتحاد السوفييتي باختصاص قيادة الأوركسترا والتأليف وهو من أوائل المدربين في معهد الأسد ومن المشاركين في تأسيسه، ويشغل حاليا مدير وقائد اوركسترا أندلسيا في مونتريال كندا منذ 2005، كما انه عاش سنوات طويلة بسلطنة عمان وتأثر بشكل كبير بالفن الخليجي.