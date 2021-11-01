الرياض - خالد المصيبيح



اختتمت الجولة العاشرة من الدوري السعودي ومعها تمسك فارس الجنوب فريق ضمك بصدارته بعد ان وصل برصيده الى 21 نقطة عقب فوزه على مستضيفه الاتفاق بهدف، فيما ظل الاتفاق على رصيده السابق بـ 10 نقاط في المركز 11.



وكانت الجولة قد شهدت قمتها بلقاء الأهلي والهلال الذي انتهى بالتعادل 1-1 وهو التعادل الرابع للهلال، حيث انه الوحيد الذي لم يخسر بعد ثماني جولات بحكم ان له لقاءين مؤجلين، فيما كان التعادل السادس للأهلي من عشرة لقاءات وظل تاسع الترتيب والهلال رابعا.



وواصل النصر نزيف النقاط فخسر نقطتين بعد التعادل مع مستضيفه الفيحاء 1-1 وظل فارق النقطة بينهما متجاورين في الترتيب الفيحاء سادسا والنصر سابعا مع لقاءين مؤجلين له.



وقفز الشباب الى المركز الثالث بعد ان حقق فوزه الرابع تواليا بعد بداية لم تكن جيدة وكان فوزه الأخير على الطائي قد وضع أبناء حائل في موقف صعب في الترتيب، حيث حل في المركز قبل الأخير متلقيا خسارته الثانية على التوالي بعد فوزين حققهما.



وفي بريدة تقدم الرائد خطوة بوصوله الى المركز الخامس بعد فوزه الأخير على ضيفه الباطن بهدف ليتراجع الأخير الى مركز متأخر.



وكان الاتحاد أول الفرق الفائزة بهذه الجولة عندما كسب الحزم بهدف مستمرا في مطاردة ضمك المتصدر، حيث تفصلهما نقطة واحدة.



وكان أبرز ما في الجولة تسجيل التعاون فوزه الأول بعد 10 مباريات.