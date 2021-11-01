أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ في جلستها، التي عقدت امس برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أحكاما رادعة بالسجن المشدد لفترات تراوحت بين 15 عاما و5 أعوام بحق 9 إرهابيين، وذلك لإدانتهم بالانضمام إلى تنظيم «المرابطون» الإرهابي الذي يستهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها وترويع المواطنين الآمنين.



وتضمن الحكم معاقبة إرهابيين اثنين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومعاقبة 6 إرهابيين آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، ومعاقبة إرهابي واحد بالسجن المشدد لمدة 5 أعوام، على أن يوضع المحكوم عليهم جميعا تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 أعوام في أعقاب انتهاء مدة العقوبة المقضي بها بحق كل منهم.



كما قضت المحكمة ببراءة أحد المتهمين مما هو منسوب إليه من اتهامات، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق أحد المتهمين في القضية نظرا لوفاته قبل الفصل في القضية.



وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعدما أسندت إليهم انضمامهم إلى جماعة إرهابية «تنظيم المرابطون» تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.



وتضمنت الاتهامات قيام عدد من المتهمين بالسفر إلى خارج البلاد والانضمام إلى التنظيمات الإرهابية المسلحة داخل سورية وتلقي تدريبات عسكرية على كيفية استخدام الأسلحة النارية بأنواعها في معسكرات تابعة للجماعات الإرهابية هناك، والانضمام إلى تنظيم «المرابطون» الإرهابي التابع لتنظيم القاعدة والاشتراك في تنفيذ عمليات عدائية ضد الجيش النظامي السوري.