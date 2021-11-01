أوقفت السلطات اليابانية شخصا يشتبه في أنه هاجم ركاب قطار في طوكيو بسكين وأشعل حريقا فيه، على ما أوردت وسائل إعلام محلية أشارت إلى إصابة ما لا يقل عن 17 شخصا، جروح أحدهم خطرة.



وأفادت وكالة «كيودو» للأنباء عن إصابة 15 شخصا، فيما قال تلفزيون «ان اتش كاي» العام إن الهجوم خلف 17 مصابا أحدهم يبلغ 60 عاما وجروحه بالغة.



وأظهر مقطع فيديو صور داخل القطار ونشر على تويتر ركابا مذعورين يركضون في القطار فرارا من ألسنة اللهب والدخان المتصاعد من العربات.



وظهر في مقطع فيديو آخر، تم تداوله على تويتر، ركاب وهم يهربون من نوافذ القطار المتوقف في إحدى محطات ضواحي طوكيو الغربية.



وأفادت تقارير إعلامية، بأن المهاجم المفترض الذي يعتقد أنه في العشرينيات من عمره، هاجم أشخاصا بسكين وأضرم نارا بعدما سكب مادة لم تحدد بعد في القطار، وقد أوقف بتهمة محاولة القتل.



ووقع الاعتداء فيما كانت مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية تغلق أبوابها.



ونادرا ما ترتكب جرائم عنيفة في اليابان التي تفرض قوانين مشددة على حيازة الأسلحة النارية لكنها تشهد أحيانا جرائم عنيفة باستخدام أسلحة أخرى.



وفي أغسطس الماضي وقع هجومان آخران بوسائل النقل العام في طوكيو، فأثناء الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية أدى هجوم بسكين على قطار في الضواحي إلى إصابة 10 أشخاص مطلع أغسطس 2021، ثم في 24 من الشهر ذاته أصيب شخصان بحروق بحمض الكبريت في محطة مترو بطوكيو. وألقي القبض على المشتبه بهما في الحادثتين بعد فترة وجيزة، وهما يابانيان.