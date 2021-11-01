القاهرة - ناهد إمام



تنطلق غدا فعاليات مؤتمر ومعرض اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية في دورته الـ 24 تحت شعار «الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي» الشباب العربي الأفريقي، وذلك بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.



ويفتتح المؤتمر والمعرض السفير محمدي أحمد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.



ويعقد المؤتمر بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وتحت رعاية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية. بحضور السيدة الأولى في جمهورية أفريقيا الوسطى بريجيت تواديرا، وممثل حرم رئيس جمهورية غينيا الاستوائية «كونستانثيا مانجي» والوفد الرفيع المستوى الممثل لها.



ويحضر ضيف شرف المؤتمر من الولايات المتحدة الأميركية، ديبرا سميث مؤسس مشارك بمؤسسة السيدات المتحدات بالولايات المتحدة الأميركية، للمشاركة والإعلان عن إقامة عدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة.



ويستمر المؤتمر 4 أيام، يشهد توقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشترك في مجالات التجارة والصناعة والخدمات اللوجيستية بالموانئ الجمركية، وإطلاق المبادرات الجديدة.



وأوضحت رئيسة المؤتمر د.هدى يسى، ان المؤتمر يعد فرصة لاستعراض المشروعات ذات العائد المتميز بمحافظة البحر الأحمر، وذلك دعما للاستثمار وتعزيز التجارة البينية والتنمية الصناعية، من أجل تحقيق التنمية الشاملة المستدامة. كما سيصاحب المؤتمر برنامج سياحي متميز على شرف الوفود المشاركة.



وقالت انه تحقيقا لأهداف المؤتمر والاستفادة من المزايا الاستثمارية المطروحة في الدول المشاركة، يركز المؤتمر على عقد جلسات للمناقشة بين رجال الأعمال وأصحاب المشروعات والصناعات لفتح أسواق جديدة وتعاون دولي، مشيرة إلى أن رؤية المؤتمر، تتركز في العمل على فتح أسواق تصديرية وتبادل تجاري واستثمار عربي أفريقي مشترك وتعاون دولي مما يتيح فرص عمل للشباب في ظل الركود الاقتصادي في دول العالم في ظل مشاركة هامة من الدول المختلفة.



هذا، وتتركز، جلسات المؤتمر حول عدد من الموضوعات التي تتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الاقتصادية والاستثمارية ورؤية 2030، من بينها جلسة حول تطوير التعليم والتدريب ومواكبة سوق العمل، وجلسة حول مستقبل التنمية الاقتصادية، وجلسة حول المزايا الاستثمارية المقدمة من الدول المشاركة، والإجراءات الجمركية المقدمة في مصر للتيسير على عمليات التجارة البينية، وعرض تجارب رؤساء الوفود المشاركة. وجلسة حول الشباب العربي الأفريقي، والسياحة قاطرة التنمية، وتتمية القطاع الصحي ودور المجتمع المدني.