أطلقت الهيئة العامة للشباب في مركز شباب الدعية مشروع تدريب أعضاء مجلس الشباب الكويتي بهدف إعدادهم للمساهمة الفعالة للمشاركة في المجلس الشباب الكويتي ويستمر حتى 30 نوفمبر المقبل.



وقال مدير الهيئة د.مشعل الربيع في تصريح صحافي بالمناسبة، إن مجلس الشباب يعد أحد برامج السياسة الوطنية للشباب، والتي أقرها مجلس الوزراء والمكلفة بتنفيذها الهيئة.



وأشار الربيع إلى أهمية دور المجلس بتطوير العمل الشبابي ووضع الخطط والاستراتيجيات لإقامة البرامج والأنشطة والفعاليات وفق رؤية شبابية لتكون خطوة رائدة في طريق التنمية، متمنيا من جميع أعضاء المجلس أن يكرسوا إمكاناتهم وطاقاتهم في خدمة وطنهم الكويت.



وأكد حرص الهيئة على إعداد وتأهيل الشباب المشاركين في المجلس، وذلك من خلال إقامة دورات تدريبية تسهم في صقل مهاراتهم العلمية والعملية.



وأوضح أن مشروع التدريب يشمل عددا من الدورات المهمة أبرزها مهارات وفنون القيادة والإتيكيت والبروتوكول والمشاركة في صناعة المبادرات والريادة والإبداع والابتكار ومهارات وفنون الإبداع والتأثير والتمكين الاقتصادي والسياسي وإستراتيجية وسائل التواصل والتفكير والتخطيط الاستراتيجي.



وذكر أن المجلس يضم 36 عضوا بواقع 6 أعضاء من كل محافظة نصفهم من الذكور والنصف الآخر من الإناث من بينهم شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة.



وأكد أن هذا المجلس منصة للتعبير عن آمال الشباب الكويتي وتطلعاتهم ولتعزيز الحوار وشراكة الشباب مع مختلف المؤسسات وفق رؤية «كويت جديدة 2035» التي ترتكز على رأسمال بشري إبداعي.