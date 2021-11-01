وقَّع المعهد العربي للتخطيط د مذكرة تفاهم مع كلية الكويت التقنية بهدف تعزيز التعاون القائم في بناء القدرات لطلبة الكلية التقنية الذين يمثلون رأس المال البشري للمستقبل.



وقال وكيل المعهد العربي للتخطيط د.وليد عبد مولاه في تصريح لـ (كونا)، إن المذكرة تتضمن 3 أنشطة أساسية أولها بناء القدرات العملية التطبيقية لطلبة الكلية من خلال ورش عمل تدريبية.



وأضاف ان النشاط الثاني يختص في بناء القدرات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مبينا ان المعهد ينفذ مشروعا بالتعاون مع الكلية لتدريب 60 طالبا في مجال إدارة المشاريع كدفعة أولى.



وأوضح مولاه أن النشاط الثالث يتضمن عقد ورش عمل ومؤتمرات بالتعاون بين المعهد العربي للتخطيط والكلية، مشيرا إلى ان الهدف من التوقيع تعزيز وتنويع وتنشيط أنشطة المعهد باتجاه بناء قدرات حقيقية وعملية للشباب.



وذكر ان «العربي للتخطيط» يسعى لتعزيز التوجه في الذهاب إلى أصحاب المصلحة الحقيقية في العملية التنموية من خلال توقيع مذكرات تفاهم وتعاون مع المؤسسات والجامعات.



بدوره، قال نائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية في كلية الكويت التقنية عبدالرحمن العجيل في تصريح مماثل لـ «كونا»، ان هذه المذكرة تترجم أوجه التعاون بين القطاعين الأكاديمي والمهني.



وأضاف العجيل أن هذا التعاون يوفر كفاءات وطنية تمتاز بقدرات تقنية وعلمية وتطبيقية قادرة على تحقيق رؤية الكويت «كويت 2035».