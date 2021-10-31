وصل ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ، سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق لسموه إلى مدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة اليوم لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي .



وكان في استقبال سموه لدى وصوله ممثل حكومة صاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية اللورد جون هاميلتون وسفيرنا لدى المملكة المتحدة خالد عبدالعزيز الدويسان وعدد من أعضاء السفارة.



وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحافي لدى وصوله، على أهمية المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي خاصة في الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات كبيرة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.

وقال سموه ان المجتمع الدولي يواجه مخاطر كبيرة لظاهرة التغير المناخي التي باتت تؤثر وبشكل ملحوظ على جميع نواحي الحياة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، داعيا جميع دول العالم الى التكاتف لإقرار الاتفاقيات وسن التشريعات اللازمة للحد من التبعات المدمرة لهذه الظاهرة.

ولفت سموه الى الدور الإيجابي الذي قامت به الكويت من مساهمات وطنية بحزمة من المشاريع التنموية مبنية على رؤية من شأنها تجنب ازدياد غازات الدفيئة والحد من انبعاثاتها.

وأكد سموه اهتمام الكويت بتنويع مصادر إنتاج الطاقة في البلاد إضافة إلى إعادة تأهيل المنشآت النفطية والصناعية والتوجه إلى مصافي تكرير النفط الحديثة لإنتاج الوقود البيئي.

هذا، وقد استضاف سمو رئيس مجلس الوزراء في مقر إقامته أعضاء الكتيبة العسكرية التابعة للجيش الملكي البريطاني في اسكتلندا، والتي شاركت في حرب تحرير الكويت في عام 1991، والاستماع للموسيقى التي ألّفها العريف جوردون ماكنزي بعنوان "رمال الكويت"، على إثر انتصار قوات التحالف ونجاحها في دحر الغزاة، وعودة الكتيبة إلى سكوتلاند.