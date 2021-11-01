شكر القائم بالأعمال اللبناني هادي هاشم، كل من شهل مهمته وساعده على تحقيق ما استطاع انجازه خلال فترة عمله في الكويت التي امتدت لسنة.

وقال قبيل ساعات على مغادرته الكويت: "انوه بفريق عمل السفارة من دبلوماسيين واداريين، ومجلس العمل اللبناني في الكويت، ولجنة الصداقة اللبنانية الكويتية، وكل الأصدقاء من كويتيين ولبنانيين، كما اخص بالشكر وزير الخارجية الشيخ الدكتور احمد الناصر ، على كل ما قام ويقوم به من أجل لبنان، ونحن نعول عليه وعلى حكمته وبعد نظره ودبلوماسيته لإيجاد المخارج المناسبة لهذه الأزمة العابرة بين لبنان واخوته في دول الخليج العربي.

وأضاف القائم بالأعمال: الكويت ساحرة، تعشق عمق ثقافة أبنائها وسعة معرفتهم، كما تنحني اجلالا لفسحة الحرية والديموقراطية الكبيرة التي ارساها حكم ال صباح لها، وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ومن سبقه من أمراء هذه العائلة الكريمة، المحبة للبنان واللبنانيين..شكرا كويت العز، وعلى امل اللقاء القريب.