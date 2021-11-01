أشاد وزير النفط وزير التعليم العالي د.محمد الفارس اليوم الاثنين باستراتيجية (أوبك +) في زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا وفق خطة الزيادة شهريا التي تم التوافق عليها بصورة جماعية في الاجتماع الوزاري رقم (19) ل(أوبك +) في شهر يوليو الماضي.

وقال الوزير الفارس في بيان صادر عن وزارة النفط لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل مشاركته بالاجتماع الوزاري ال43 للجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج (JMMC) والاجتماع ال22 ل(أوبك +) ONOMM اللذين سيعقدان يوم الخميس المقبل عبر تقنية الاتصال المرئي إن "استمرار العمل بهذه الاستراتيجية يضمن كفاية من المعروض وقد أثبت جدواه في تحقيق التوازن واستقرار الأسواق".

وأضاف أن هناك تحديات في الأسواق خصوصا في عام 2022 تبرر الاستمرار في رفع الإنتاج المتدرج وفقا للاتفاق الذي يعتبر كافيا لتأمين احتياجات السوق.

وأكد أن التحسن التدريجي في مؤشرات السوق يتزامن مع استمرار مرحلة التعافي من جائحة كورونا وارتفاع نسب التحصين بجرعتين في العالم.