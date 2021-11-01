انتقدت جمعيات النفع العام في الكويت فيه قرار سلطات الاحتلال الصهيوني اعتبار ست مؤسسات من المجتمع المدني الفلسطينية كمنظمات إرهابية.

وطالبت تلك الجمعيات في بيان لها، المسؤولين في البلاد بالتصدي لهذا العمل الجائر، كما طالبت المجتمع الدولي والمنظمات والجمعيات الدولية بالتدخل والتنديد بهذا القرار.

وهذا ما جاء في البيان:

نستنكر نحن الموقعين أدناه من جمعيات النفع العام في الكويت قرار سلطات الاحتلال الصهيوني اعتبار ست مؤسسات من المجتمع المدني الفلسطينية كمنظمات إرهابية وفقاً للقانون الداخلي الصهيوني وذلك بقرار صادر من وزير الجيش الصهيوني في التاسع عشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وهذه المؤسسات هي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان العمل الزراعي واتحاد لجان المرأة الفلسطينية.

وتأكد جمعيات النفع العام الكويتية أن هذا القرار الجائر يعرّض هذه المؤسسات المدنية الفلسطينية لخطر الإغلاق وتصفية الموارد وملاحقة موظفيها إضافة إلى أخطار أمنية أخرى.

إن هذ القرار يأتي ضمن سلسلة واسعة من الخطوات العقابية الممنهجة التي تستهدف الشعب الفلسطيني والمنظمات المدنية التي تحاول حمايته وتقديم العون له وفضح انتهاكات الاحتلال بحقه أمام المجتمع الدولي في قتل الشعب الفلسطيني وتشريده وتكريس نظام الفصل العنصري.

إننا نطالب المسؤولين والغيورين في الكويت بالتصدي لهذا العمل الجائر ولهذا التعدي الصهيوني الغاشم، كما نطالب المجتمع الدولي والمنظمات والجمعيات الدولية بالتدخل والتنديد بهذا القرار الجائر الذي يؤكد ما هو معروف سلفاً من أن النظام الصهيوني لا يتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني وانتهاك كل مؤسسة تحاول حمايته وتقديم العون له.



الجمعيات الموقعة على البيان:



1. الجمعية الوطنية لحماية الطفل

2. رابطة الاجتماعيين

3. الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية

4. جمعية الخريجين الكويتية

5. جمعية المحاميين الكويتية

6. جمعية الاقتصاديين الكويتية

7. الجمعية الكويتية للعمل الوطني

8. جمعية الثقافة الاجتماعية

9. الجمعية الطبية الكويتية

10. الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان

11. نادي الكويت للسينما

12. الجمعية الوطنية للأمن الأسرى (رواسي)

13. جمعية الشفافية

14. جمعية الدكتور الكويتية

15. أعضاء هيئة التدريس

16. جمعية المقاصد التعليمية

17. الجمعية الكويتية للخدمة الاجتماعية

18. الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية

19. جمعية التمريض الكويتية

20.جمعية النحالين الكويتية

21. الجمعية التربوية الاجتماعية

22. جمعية تمكين الأسرة

23. جمعية حماية المستهلك

24. الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني

25. الجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية

26. الجمعية الكويتية للإخاء الوطني

27. جمعية ريادة الأعمال التنموية

28. الجمعية الكويتية لأمن المعلومات

29. أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية

30. جمعية أصدقاء النخلة

31. جمعية الحرية الكويتية

32. رابطة الأدباء