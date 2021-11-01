تقدم النائب أسامة الشاهين باقتراح برغبة باعتبار العمل بالبنوك والقطاع المصرفي من ضمن الأعمال الشاقة في الدولة.

ونص الاقتراح على ما يلي:



بناء على تشكيل فريق بين التأمينات الاجتماعية ووزارة الصحة للبحث عن الوظائف التي يمكن اعتبارها أعمالا شاقة، ولّما كان العمل بالبنوك يتم بالتعامل المالي ما يتطلب تركيزا عاليا جداً لتجنب الخطأ والخسائر التي يتحملها الموظف، كما يعتبر العمل في البنوك والجلوس على المكتب لساعات طويلة من أسباب اعتلالات العمود الفقري ( الديسك).



كما يتسبب الضغط الذي يقع على عاتق العاملين في كثير من الأمراض الأخرى، خصوصا أن قانون التقاعد يفرض عليهم خدمة 30 سنة مع بلوغ سن 55 سنة، من دون مراعاة مشاق المهنة ومخاطرها.



فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي :



اعتبار العاملين بالبنوك والقطاع المصرفي من ضمن الأعمال الشاقة في الدولة.