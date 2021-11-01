يشترط استيفاء العامل المستقدم من الخارج التحصينات المعتمدة لدى البلاد باللقاح المضاد للفيروس

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة بأنه في ضوء التعليمات الصادرة مؤخرًا من مجلس الوزراء بشأن عودة إصدار سمات الدخول لدولة الكويت بكافة أنواعها عن طريق الجهات المعنية، فإن الهيئة قامت بإصدار تعميمها للقطاعات والإدارات المختصة بمعاودة إصدار سمات الدخول للعمل وإصدار تصاريح وإذونات العمل وفقًا للإجراءات المعتادة والمعمول بها لدى الهيئة قبل قيام الحكومة باتخاذ إجراءاتها لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومن جانب آخر تمت الإشارة إلى أنه سيتم معاودة إصدار سمات الدخول وتصاريح العمل عبر بوابات الخدمات الإلكترونية للهيئة سواء ببوابة النماذج الإلكترونية أم عن طريق خدمة أسهل.



وأضافت الهيئة أنه يشترط لإصدار سمات الدخول وتصاريح وإذونات العمل استيفاء العامل المستقدم من الخارج التحصينات المعتمدة لدى دولة الكويت باللقاح المضاد لفيروس كورونا للعمالة المستقدمة، مع ضرورة الالتزام باشتراطات السلطات الصحية بالبلاد.