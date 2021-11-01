تقدم النائب د.أحمد مطيع باقتراح برغبة بإنشاء أفرع للمجلس الطبي في كافة محافظات الكويت.



ونص الاقتراح على ما يلي:



يعد المجلس الطبي من أهم الإدارات الفنية المركزية التابعة لوزارة الصحة، نظرا لدوره الكبير وخدماته التي يحتاجها ويستفيد منها جميع موظفي الدولة بقطاعيها العام والخاص.



ولكن وللأسف الشديد هناك مقر وحيد للمجلس الطبي يقع في منطقة الصباح الصحية ذو مساحة صغيرة جدا مقارنة بأعداد المراجعين الذين يتوافدون إليه من كافة محافظات ومناطق دولة الكويت نظرا لعدم وجود أفرع ومقرات أخرى للمجلس في بقية المحافظات ما يسبب ازدحاما دائما أثناء فترات عمل المجلس أدى بدوره لعرقلة سير العمل وتأخير انجازه وتأخير مواعيد عرض المراجعين على المجلس وتعطيل مصالحهم وأدي كذلك لتأخير اجراءات تعيين الكثير من الموظفين الجدد.

ونص الاقتراح على ما يلي: بإنشاء أفرع للمجلس الطبي في كافة محافظات دولة الكويت".