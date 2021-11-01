استقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، بقصر السيف صباح اليوم، سفير جمهورية قيرغيزستان الصديقة لدى البلاد عظمات قارا غولوف.

تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض أهم الأمور والمواضيع ذات الإهتمام المشترك، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون والعمل بين البلدين الصديقين.

واستقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي سفير سلطنة عمان الشقيقة لدى البلاد الدكتور صالح بن عامر الخروصي.

تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين، كما قام السفير العماني بتقديم دعوةٍ للشيخ حمد جابر العلي لزيارة سفينة "شباب عمان الثانية" التابعة للبحرية السلطانية العمانية والتي سوف تتواجد في البلاد يوم الخميس الموافق 11 نوفمبر.

هذا وقد عبر رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع عن شكره وتقديره على هذه الدعوة، والتي تعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط دولة الكويت بسلطنة عمان الشقيقة وحرص البلدين على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

كما استقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي في وقت لاحق من صباح اليوم سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى البلاد الدكتور مطر حامد النيادي.

جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، والتأكيد على متانة العلاقات الأخوية والتاريخية بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وحرص البلدين على تعزيزها وتنميتها.

كما أشاد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع على ما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من تميز ونجاح خلال استضافتها لمعرض اكسبو 2020 والذي يعد مفخرةً لكل عربي وخليجي، متمنياً للإمارات الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والرفعة والإزدهار .