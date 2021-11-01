السماح بإصدار سمة دخول التحاق بعائل أو سياحة لأبناء الكويتيات

يمكن إصدار سمات دخول الزيارات التجارية لكل الأنشطة التجارية وفقاً لتقدير مدير الإدارة

الزيارات الحكومية متاحة لجميع الوزارات والهيئات

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أصدر مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة عميد د.حقوقي حمد الطوالة تعميما يفيد بمعاودة إصدار سمات الدخول لدولة الكويت (ڤيزا) وفق النظم واللوائح المعمول بها قبل إجراءات الحكومة المتخذة لمواجهة ڤيروس كورونا، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 24 أكتوبر الماضي، وذلك شريطة ألا يتم إصدار سمات الدخول إلا للأشخاص المحصنين من متلقي أحد اللقاحات المعتمدة في الكويت.



وأوضح التعميم الموجه إلى مديري إدارات شؤون الإقامة في المحافظات بشأن التوصيات المتعلقة بإصدار سمات الدخول، والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أن اللقاحات المعتمدة هي فايزر (جرعتين)، أسترازينيكا (جرعتين)، موديرنا (جرعتين)، وجونسون (جرعة واحدة)، مشيرا إلى ضرورة تقديم شهادة تثبت تلقي اللقاحات المعتمدة وأن تحتوي الشهادة على كيو آر كود، حيث تتم قراءته من قبل موظف الاستقبال في الإدارات المختلفة قبل إصدار سمات الدخول.



وفيما يتعلق بسمات الدخول والفئات المسموح لها بها، بين التعميم أنه فيما يتعلق بسمة الالتحاق بعائل يسمح بإصدار سمة دخول إلى الكويت للزوجة التحاق بعائل فقط أما الأبناء تحت سن 16 سنة فيمكن منحهم سمات دخول التحاق بعائل أو سمة دخول للسياحة، وذلك وفق الإجراءات والشروط المعمول بها في هذا الشأن.



وأضاف التعميم أنه يسمح بإصدار سمة دخول التحاق بعائل أو سياحة لدولة الكويت لأبناء الكويتيات.



وفيما يخص الزيارات التجارية، ذكر التعميم أنه يمكن إصدار سمات دخول الزيارات التجارية لكل الأنشطة التجارية، وذلك وفقا لتقدير مدير الإدارة.



أما الزيارات الحكومية فيسمح بإصدارها لجميع الوزارات والهيئات الحكومية.