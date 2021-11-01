عادل الشنان

أعلن وزير الدولة لشؤون الإسكان شايع الشايع، عن توقيع عقدي إنارة الطرق الداخلية والخارجية والقسائم بـ 5201 قسيمة في مشروع غرب عبدالله المبارك الاسكاني.

وقال الشايع: تم اليوم توقيع عقد إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال إنارة الطرق للضاحية NA في مشروع غرب عبدالله المبارك بقيمة :- (1,672,675.640 ) مليون دينار كويتي وبمدة تنفيذ المشروع تمتد ل (18 شهراً ) كما تم توقيع مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال إنارة الطرق للضاحية NB في مشروع غرب عبدالله المبارك بقيمة (1,715,150.950 ) مليون دينار كويتي وايضاً بمدة تنفيذ المشروع (18 شهراً ).

واكد الشايع على ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تسعى بكل امكانياتها لتذليل كافة العقبات امام المواطنين الذين باشروا بناءهم في مشروع عرب عبدالله المبارك وبانتظار السكن، مؤكداً على ان كافة المشاريع الاسكانية تحظى بدراسات وخطط قابلة للتنفيذ في المستقبل القريب لتسهيل امر السكن على المواطنين وتوفير كافة الخدمات المناطة انجازها بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية.