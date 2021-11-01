أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس بنجاح دولة الكويت اللافت في السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتحقيق أحد أعلى معدلات التطعيم والتحصين في العالم.

وقالت سفارة الكويت في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان ذلك جاء الليلة (الجمعة) خلال لقاء المدير العام مع السفير الشيخ عزام المبارك الصباح وسفراء دول مجلس التعاون في ايطاليا في ملتقى (مجلس الشركات الأوروبية في أفريقيا والشرق الأوسط) على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين.

وذكر البيان أن المدير العام استعرض مع السفير دور المنظمة في الجهود الدولية لمواجهة جائحة كورونا معربا مشيدا بجهود الكويت الناجحة في مواجهة الطوارئ وسيطرتها على العدوى الى مستويات متدنية بفضل توفير اللقاحات والاستمرار بتحقيق معدلات تطعيم مرتفعة.

وقال غيبريسوس ان الكويت كانت من أوائل الدول التي استجابت لتوصيات المنظمة الصحة العالمية في مواجهة الجائحة مشيرا الى دولة الكويت كانت عضوا مؤثرا واستراتيجيا وشريكا فعالا لمنظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط كما ساهمت بفعالية في الاستجابة العالمية والإقليمية لجائحة كورونا.

ومن ناحيته شدد السفير على الدور المحوري والرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في تنسيق الجهود الدولية للتصدي للوباء ووضع الاستراتيجيات العلمية والصحية معتبرا أن نجاح الكويت في السيطرة على الفيروس من ثمار التعاون الفعال مع المنظمة وتطبيق أفضل البروتوكولات الصحية والعلاجية.