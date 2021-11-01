وجه النائب بدر الحميدي سؤالاً إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس قال في مقدمته:صدر القانون رقم (49) لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة مقترنا بإجراءات وآلية تطبيق بالمرسوم رقم (30) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون. مستهدفاً كل منها تحقيق المبدأ الدستوري كما ورد بالمادة (17) منه. أن للمال العام حرمه وحفظه وصيانته وسبل تحقيق ذلك واجباً على كل مواطن وكل سلطة في ممارسة مهام نشاطها.



وبالنظر إلى أن الاختصاص المسند إلى وزارة الأشغال العامة في مرسوم إنشائها بتاريخ 7/1/1979. تحقيق الخطة الإنشائية بالبلاد. وتنفيذ المشاريع العامة، ومكونات المرافق العامة وخدماتها.



ولما كان تحقيق تلك الأهداف تنفيذاً وحماية للصالح العام ومحافظة عليه يجب أن يجرى التنفيذ وفق الأسس والقواعد التعاقدية مع إلتزام الأطراف بها وتحمل المقصر في الإنجاز الآثار العقودية لهذا الضرر.



وبالنظر إلى ما تناولته تقارير الحسابات الختامية للوزارات والهيئات والمؤسسات العامة للتقارير السنوية لديوان المحاسبة شغلت بالعديد من المخالفات المسند إلى الوزارة عدم معالجتها. سواء وردت كمخالفة لأحكام القوانين أو ملاحظة إجرائية يجب تداركها. خاصة أن الوزارة أشارت في مواقعها إلى وجود عدة عقود صيانة وتنفيذ متأخرة بسبب روتينية الإجراءات أو ضعف المقاولون أو عدم كفاءة استشاري خاصة في مشاريع الطرق - مجاري مياه الأمطار - المرافق العامة ونجم عن هذه المخالفات من تأخير تنفيذ الخطة السنوية للإنجاز وتراكم الجزاءات العقدية على العقود كان اللازم التساؤل عن أسباب كل ما تقدم وإجراءات الوزارة حيال معالجتها وعدم تكرارها.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما هي المشاريع التي تم طرحها وإتمام التعاقد عليها سواء من خلال الترسية بنظام المناقصات العامة أو المحدودة أو بالممارسة أو الأمر المباشر وثبت تأخير تنفيذها عن المواعيد المقررة في عقودها منذ عام 2009 إلى تاريخ الرد على السؤال ؟ مع بيان أسباب التأخير ومدته في كل عقد، والمسئول عنه؟ والإجراءات والجزاءات التي اتخذتها الوزارة حيال المتعاقدين معها في هذه العقود. أياً ما كان أطرافها أو السبب فيها المقاول - الجهاز الاستشاري أو سوء الإدارة والمتابعة أو العقبات الفنية في العقود؟



2- ما هي قيمة غرامات التأخير التي تم توقيعها على المتعاقدين وفقاً لطبيعة العقد ومدة تنفيذه؟



3- هل قامت الوزارة بإجراءات مساءلة جهاز الإشراف والمتابعة لهذه العقود؟ ومدى مسئولياته عن أسباب التأخير؟



4- بيان إحصائي عن ماهية الأوامر التغييرية التي صدرت على عقود الوزارة. كل حسب طبيعتها ( مناقصات عامة - محدودة - ممارسة - أوامر مباشرة) منذ عام 2009 إلى تاريخ الرد على السؤال ونسبة الأوامر التغييرية في كل عقد بالنسبة لكامل القيمة التي تم ترسيته بها.



وإجراءات الوزارة في معالجة أسبابها في تعاقداتها؟



5- هل قامت الوزارة بتحصيل جميع غرامات التأخير التي تقررت على أي من المتعاقدين معها؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى تزويدي ببيان تفصيلي عنها والأسباب التي أدت الوزارة إلى التراخي في تحصيلها؟ منذ عام 2009 إلى تاريخ الرد على السؤال؟



6- ما هي عدد ونوع العقود التي ابرمتها الوزارة بنظام الأمر المباشر وقيمة كل منها؟ مع بيان مدى إتمام إنجازها دون تأخير أو سبب التأخير وقيمة غرامة التأخير في كل حاله.



وعلى أن تكون الإجابة مزودة بما قد يتطلبه البيان من أوراق ومستندات ومراسلات أو صدر بشأن من قراراً.