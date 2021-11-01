أعلنت شركة طيران الجزيرة الكويتية اليوم الاثنين تحقيقها 8ر11 مليون دينار كويتي (نحو 39 مليون دولار أمريكي) أرباحا صافية عن فترة الربع الثالث من العام الحالي وبربحية 9ر55 فلس للسهم الواحد بارتفاع نسبته 2ر310 في المئة.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة مروان بودي في بيان صحفي إن الإيرادات التشغيلية للشركة بلغت 7ر31 مليون دينار (نحو 105 ملايين دولار) بارتفاع نسبته 7ر421 في المئة خلال الربع الثالث من 2021 مبينا أن الارباح التشغيلية بلغت 8ر12 مليون دينار (نحو 4ر42 مليون دولار) بزيادة قدرها 2ر332 في المئة.

وأضاف بودي أن الشركة حققت 6ر70 ألف دينار (نحو 9ر223 ألف دولار) أرباحا صافية خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 وبربحية سهم بلغت 34ر0 فلس للسهم بارتفاع نسبته 5ر100 في المئة.

وأوضح أن الإيرادات التشغيلية للشركة بلغت 3ر47 مليون دينار (نحو 7ر156 مليون دولار) بارتفاع نسبته 2ر44 في المئة خلال التسعة أشهر الأولى من 2021 مبينا أن الارباح التشغيلية بلغت 6ر1 مليون دينار (نحو 3ر5 مليون دولار) بزيادة قدرها 2ر113 في المئة.

وذكر أن عدد المسافرين عبر خطوط الشركة في الربع الثالث من العام الحالي بلغ 9ر302 ألف مسافر بزيادة نسبتها 8ر361 في المئة.

ولفت إلى أن مبنى ركاب (الجزيرة تي 5) حقق أرباحا صافية بلغت 5ر400 ألف دينار (نحو 3ر1 مليون دولار) في الربع الثالث من هذا العام مقارنة مع صافي خسائر بلغت 1ر567 ألف دينار (نحو 8ر1 مليون دولار) عن الفترة ذاتها من العام الماضي.