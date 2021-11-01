وقّعت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، ممثلة في برنامجها للمسؤولية المجتمعية "الجيل المبهر"، والاتحاد القطري لكرة القدم، اتفاقية شراكة مع مؤسسة أرورا للتدريب والتنمية، لإطلاق مبادرة ضمن برنامج كرة القدم من أجل التنمية.

وتهدف المبادرة التي تحمل اسم: "هدف عربي مشترك"، إلى تنمية قدرات لاعبي كرة القدم الشباب من 16-17 عاماً، وإكسابهم مهارات حياتية تساعدهم في تقديم نماذج تحتذى للأفراد في مجتمعاتهم.

واحتفاءً بالمبادرة الجديدة؛ ستشهد بطولة كأس العرب FIFA ٢٠٢١™، التي تستضيفها قطر نهاية العام الجاري، تعاوناً وثيقاً بين الجيل المبهر والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لبناء شبكة من اللاعبين العرب الشباب، تلتزم بدفع عجلة التغيير الاجتماعي في المجتمعات العربية عبر أنشطة كرة القدم.

ويتألف البرنامج التدريبي، الذي سينفذ بدعم من تربويين روّاد في مجال الرياضة من أجل التنمية، من خمس جوانب رئيسية جرى إعدادها بهدف انخراط الشركاء في تنمية الشباب عبر تشجيعهم على التعاون الوثيق من أجل إحداث تغيير إيجابي يسهم في رخاء مجتمعاتهم.

وبعد إتمام البرنامج، سيجري توجيه وتشجيع اللاعبين لنشر القيم التي يتبناها برنامج كرة القدم من أجل التنمية بين أبناء المجتمعات التي ينتمون إليها، وذلك عبر التعاون مع اتحادات كرة القدم والمنظمات المحلية في بلدانهم.

وقال السيد منصور الأنصاري، الأمين العام للاتحاد القطري لكرة القدم: "تسعدنا المشاركة في هذه المبادرة المهمة والهادفة، التي تعد علامة بارزة ضمن الجهود المبذولة لتمكين شبابنا وتطوير مهاراتهم."

وأضاف: "لا تقتصر أهمية بطولة كأس العرب على إتاحة الفرصة لتوحيد منتخباتنا وجماهيرنا العربية؛ بل نعمل من خلالها على ترك بصمة إيجابية لقادة الغد من خلال مثل هذه البرامج الهادفة. كلنا ثقة أن المشاركين في هذه المبادرة سوف يعملون على نشر المعرفة والخبرات التي سيكتسبونها في مدارسهم ومجتمعاتهم فور عودتهم بأمان إلى أوطانهم. ونتطلع إلى استضافة هؤلاء الشباب الواعدين، ونفخر بالإسهام في تمكينهم وإعدادهم ليصبحوا سفراء وقادة للتغيير الإيجابي في المستقبل."

وتأتي مبادرة "هدف عربي مشترك" في إطار التزام الجيل المبهر ومؤسسة أرورا للتدريب والتنمية تجاه الارتقاء بالبرامج التعليمية لدعم التعاون والتحالفات الاستراتيجية المعنية بتنمية مهارات الشباب وتمكينهم من خلال الأنشطة الرياضية.

وفي هذا السياق قال السيد ناصر الخوري، مدير إدارة البرامج في الجيل المبهر: "فخورون بشراكتنا مع الاتحاد القطري لكرة القدم ومؤسسة أرورا للتدريب والتنمية لإطلاق مبادرة "هدف عربي مشترك" التي تأتي في سياق الاحتفاء بالتقارب بين الشعوب العربية والثقافة المشتركة من خلال برنامج لبناء قدرات الشباب."

وأضاف: "بإمكاننا تأسيس شبكة من علاقات التعاون الوثيقة التي من شأنها الإسهام بفاعلية في تمكين الشباب وإدماجهم في المجتمع، عبر الاستفادة من القوة الملهمة لكرة القدم قبيل استضافة الدوحة لبطولة كأس العرب، وذلك عبر بناء تحالفات استراتيجية قوية، والعمل المشترك مع كل من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم."

من جهتها قالت السيدة أماني القاضي، مؤسس مؤسسة أرورا للتدريب والتنمية: "يعد استثمار الرياضة في تعليم الأفراد أداة فعّالة في إعداد قادة يتسمون بالوعي بقضايا مجتمعاتهم، وبالقدرة على إلهام الآخرين لاتباع الممارسات المستدامة، ودعم المجتمعات لتجاوز الأوقات العصيبة والتحديات التي قد تواجهها في المستقبل."

وقال السيد محمد الرفاعي، مدير الشبكات والمشاريع بمؤسسة أرورا للتدريب والتنمية: "تعتبر الكيانات والمؤسسات الرياضية أقوى الشركاء والداعمين لمساعينا الرامية إلى تمكين المجتمعات من خلال الرياضة. ويشرفنا العمل في هذه المبادرة، وتعزيز مسيرة التعاون مع 23 اتحاداً لكرة القدم تمثل بلدان العالم العربي."

ومن المقرر الاحتفاء بمبادرة "هدف عربي مشترك" على هامش استضافة قطر لبطولة كأس العرب من ٣٠ نوفمبر إلى ١٨ ديسمبر، كما سيجري إلقاء الضوء على المبادرة خلال فعاليات مهرجان الجيل المبهر الذي يقام في ديسمبر المقبل، تزامناً مع منافسات البطولة.