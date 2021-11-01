استقبل نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي في مكتبه امس العداء الكويتي البطل أحمد المانع بمناسبة تحقيقه المركز الأول والفوز بالميدالية الذهبية في منافسات سباق 5 كيلومترات خلال بطولة كلباء نصف الماراثون والتي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشاد الشحومي خلال اللقاء بهذا الفوز المستحق والمستوى العالي للبطل أحمد المانع والذي أظهر قدرة كبيرة وحرصا على تطوير قدراته بشكل يجعل منه نجما رياضيا يستحق الدعم والاهتمام على مستوى رياضة ألعاب القوى ومنافسات الجري للمسافات المتوسطة والطويلة.



ودعا الشحومي وزارة الدولة لشؤون الشباب والجهات الحكومية المعنية إلى الاهتمام بالشباب وتذليل العقبات كافة التي تواجههم لتحقيق المزيد من البطولات والألقاب في المحافل الدولية.