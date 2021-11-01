العازمي: إنجاز الوظائف الاشرافية بشفافية ومكافأة مشرفي المختبرات وعدم النقل التعسفي للموظفين وتعيين رئيسي قسم بكل مادة أهم مطالبنا

اسامة ابو السعود

استقبل وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب في مكتبه صباح اليوم الإثنين وفد نقابة العاملين بالوزارة برئاسة رئيس النقابة صالح الحليلة العازمي.

وأعلن رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية صالح العازمي، ان وفد النقابة عرض على الوكيل د.اليعقوب عددا من المطالب المستحقة للعاملين في وزارة التربية وفي مقدمتها: كادر الوظائف التربوية المساندة للعاملين في المجالات المرتبطة بمهنة التعليم والخدمات التربوية ممن لم يشملهم الكادر، وهم (شؤون الطلبة -البحوث التربوية والمناهج).

وأوضح انه تم تضمين هذه الوظائف في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2010.

وتابع العازمي عن مطالب النقابة «كذلك منح مكافأة خاصة للعاملين بإدارات(ديوان عام الوزارة- المناطق التعليمية -التعليم الخاص -التعليم الديني) لتشجيع الكوادر الوطنية على الاستمرار والانخراط في وزارة التربية وعدم النزوح منها.

وأضاف قائلا: طالبنا بضرورة وضع برنامج واضح علي موقع وزارة التربية لمعرفة دور قوائم الانتظار للوظائف الإشرافية لمن اجتاز الاختبار وموعد المقابلة تسهيلا لهم عن مراجعة إدارة التنسيق وتحقيق مبدأ العدالة والشفافية.

وفيما يخص الوظائف الاشرافية كذلك، قال العازمي «أكدنا انه يجب ان تتم مقابلات الوظائف الإشرافية في المناطق التعليمية وضرورة إصدار قرار بتشكيل لجنة مشتركة من مختلف المناطق التعليمية وذلك لضمان حيادية اللجنة، ليكون النجاح في تلك المقابلات دون طعون.

وفيما يخص الموجهين الفنيين في قطاع التنمية التربوية والأنشطة، أكد العازمي ضرورة استثنائهم من البصمة ليتسني لهم القيام بواجباتهم ومتابعة أعمالهم الميدانية.

وأكد أن مطالب النقابة ضمت كذلك مكآفات مشرفي المختبرات، والتي تضمنها قرار رقم 16لسنة 2019، والتي صرفت لجميع المسميات المتضمنة بالقرار إلا مشرف مختبرات.

وشددت النقابة في مطالبها على عدم نقل الموظفين الادارين تعسفيا بدون الرغبة، وإن كان الموظف مخالفا تتم احالة المخالفة للشؤون القانونية للفصل بالموضوع، وان كان لمصلحة العمل تذكر الأسباب في مذكرة النقل.

وتابع العازمي: طالبنا وكيل الوزارة كذلك بأن يتم تعين رئيسي قسم في كل مادة دراسية في كل مدرسة لحفظ حقوقه في الترقي الوظيفي لمنصب مدير مساعد وحقوقة المالية وكسب الخبرة من الاقدمية وتسكين الشواغر من داخل المنطقة.

واضاف العازمي ايضا ان مطالب النقابة تضمنت تحديد شروط مدة البقاء بالانتظار سنة من تاريخ نتائج المقابلة لرؤساء الأقسام المواد الدراسية كحد أقصي.

من جانبه، اعلن وكيل وزارة التربية د. اليعقوب دعمه الكامل لمطالب النقابة واصدار القرارات اللازمة لإنهاء المشاكل التي يعاني منها معلمو وموظفو التربية بما يسهم في زيادة تطوير العملية التعليمية لخدمة وطننا الحبيب.

وأشاد د. اليعقوب بجهود النقابة والدور الذي تقوم به وكذلك بدور جميع المعلمين وموظفي التربية بمختلف مسمياتهم في انطلاق العام الدراسي حضوريا وايضا جهودهم المقدرة خلال ازمة كورونا.

وفي ختام المقابلة وجه رئيس النقابة صالح العازمي الشكر لوكيل وزارة التربية د. علي اليعقوب، مؤكدا أهمية التواصل بين القيادات النقابية ومسؤولي الوزارة لتذليل أي عقبات امام المعلمين والموظفين وحفظ حقوقهم.