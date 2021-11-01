ناقشت لجنة شؤون الداخلية والدفاع خلال اجتماعها أمس عددا من الموضوعات على جدول أعمالها، كما بحثت تحديد أولويات اللجنة في دور الانعقاد الحالي.

وقال رئيس اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة قررت توجيه الدعوة إلى وزارة الداخلية لحضور الاجتماع المقبل في 8 نوفمبر للاستماع للرأي الحكومي في شأن عدد من الموضوعات.

وبين أنه سيتم الاستماع إلى رأي «الداخلية» في شأن المشروع الحكومي بتحديد مدة إعلان الرغبة لحصول زوجة الكويتي على الجنسية الكويتية.

وأضاف أنه سيتم الاستماع أيضا إلى رأي الوزارة في الاقتراح بقانون المقدم من قبله بشأن منح الجنسية الكويتية للزوجة غير الكويتية المتوفى عنها زوجها الكويتي.

وأوضح أن الاقتراح يقيد ذلك بوجود ابن أو عدد من الأبناء من زوجها الكويتي والمحافظة على الإقامة لمدة 5 سنوات من تاريخ الزواج ولو لم يكن قد سبق لها إعلان رغبتها في الحصول على الجنسية الكويتية قبل وفاة زوجها.