لقي رجل يبلغ من العمر 55 عاما مصرعه يوم السبت بعد أن نطحه ثور في حدث تقليدي لركض الثيران في بلدة أوندا بشرقي إسبانيا، الأمر الذي دفع إلى إلغاء ما تبقى من الحدث، وفقا لما أعلنته السلطات المحلية، وتوفي الرجل بعد أن اخترق أحد قرني الثور، شريانا في ساقه اليسرى.

كانت هذه أول حالة وفاة منذ عودة الحدث السنوي التقليدي إلى إسبانيا بعد تخفيف القيود الناجمة عن كوفيد-19، الأمر الذي يلقي الضوء مرة أخرى على مخاطر مثل هذا الحدث، الذي أودى بحياة 17 شخصا خلال السنوات السبع الماضية، وكان عام 2015 هو أسوأ عام شهد 7 وفيات، حسب شبكة تلفزيون ((لا سيكستا)) الإسبانية.

يذكر أن حدث ركض الثيران في منطقة فالنسيا شرقي إسبانيا، المعروف باسم "الثيران الراكضة"، عادة ما يشهد إطلاق سراح ثيران في جزء محدد من المدينة لإظهار شجاعة السكان المحليين في مواجهة هذه الحيوانات الهائجة. وهناك حوالي 300 بلدة تقيم مثل هذا النوع من الأحداث كل عام.