تصدر فيلم (ديون) "تل من الرمال" إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع محافظا على المركز الأول الذي احتله الأسبوع الماضي بإيرادات بلغت 15.5 مليون دولار.

الفيلم بطولة تيموتيه شالاميه وريبيكا فيرجسون وزيندايا ومن إخراج دوني فيلنوف.

واحتفظ فيلم الرعب (هالوين كيلز) "الهالوين يقتل"، بالمركز الثاني الذي احتله الأسبوع الماضي بإيرادت قيمتها 8.5 مليون دولار.

الفيلم بطولة جيمي لي كرتيس وجودي جرير وآندي ومن إخراج ديفيد جوردون جرين.

وحافظ فيلم الحركة والإثارة (نو تايم تو داي) "لا وقت للموت" على المركز الثالث الذي احتله الأسبوع الماضي مسجلا 7.8 مليون دولار.

والفيلم بطولة دانييل كريج ورامي مالك وليا سيدو وناعومي هاريس ومن إخراج كاري فوكوناجا.

وفي المركز الرابع جاء فيلم الرسوم المتحركة والحركة والمغامرة الجديد (ماي هيرو أكاديميا: وورلد هيروز ميشن) "أكاديمية بطلي: مهمة أبطال العالم" محققا 6.4 مليون دولار.

وتراجع فيلم المغامرة والخيال العلمي (فينوم: ليت ذير بي كارنيدج) من المركز الرابع الذي احتله الأسبوع الماضي إلى المركز الخامس مسجلا 5.75 مليون دولار.

والفيلم بطولة توم هاردي وودي هارلسون ومايكل وليامز ومن إخراج آندي سركيس.