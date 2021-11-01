إذا ما كنت متوجها إلى سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، تأكد من استكشاف بعض أساطير الموسيقى الذين جاءوا من هذه المدينة، حيث أن هذا مكان معروف بسبب الأغاني التي كتبت عنه وفيه.

علاوة على الأصوات المخدرة لأصوات ظاهرة "صيف الحب" التي حدثت في 1967، مهدت سان فرانسيسكو الطريق لأنواع كاملة من الموسيقى مثل هيب هوب الساحل الغربي وثراش ميتال، بينما حافظت أيضا على مشهد الجاز المزدهر على مدار السنوات.

يعد متحف قاعة مشاهير الموسيقى التي افتتحت حديثا في المدينة مكانا جيدا للبدء منه، حيث أنها تعطي نظرة عامة على نحو 90 من أكثر الفرق والفنانين وأساطير الموسيقى شهرة الذين جاؤوا من منطقة خليج سان فرانسيسكو، ومن بينهم المغنية جانيس جوبلين وفرق "ذا جريتفول ديد" و"سانتانا" و"جرين داي".

ويمكن للزوار توقع مشاهدة الآلات الموسيقية التي استخدمها بعض الموسيقيين وإشادات بخيط اليد من خبراء موسيقى يوضحون تأثيرهم وصلتهم بالمنطقة.

وتعد قاعة المشاهير في مقاطعة نوب هيل جزءا من فندق ميوزيك سيتي حيث أن تصميم كل من الـ36 غرفة المصممة بشكل مستوحى من الموسيقى يبدو مختلفا.