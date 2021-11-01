رجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، عدم فوزه بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، لكنه إذا فاز بها ستكون السابعة له.

وأوضح ميسي -في حديث مع صحيفة سبورت الإسبانية عن مسألة الفوز بالجائزة- :" لا أعتقد ذلك، أحرزت أعظم إنجازاتي هذا العام مع منتخب بلادي، أعتبرها الأفضل على الإطلاق، لكنني إذا فزت بالكرة الذهبية، ستكون السابعة لي، أعتقد أنه سيكون أمر جنوني."

وأكد أنه ليس لديه إي رقم يريد تحقيقه في المستقبل، معربا عن سعادته بما حققه في برشلونة وأنه جزءا من تاريخ هذا النادي الإسباني الذي رحل عنه في سوق الإنتقالات الصيفية الماضية.

يذكر أنه سيعلن عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2021 المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية يوم 29 نوفمبر المقبل في مسرح "شاتليه" في باريس.

وتضم القائمة المرشحة للفوز بالجائزة، الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول لكرة القدم، إلى جانب البولندي روبرت ليفاندوفسكي والأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كريم بنزيما والإيطالي جورجينيو وغيرهم.