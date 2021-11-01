طالب النائب حمدان العازمي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد العلي ووزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان بصعود المنصة وتفنيد الاستجوابين المقدمين لهما في جلسة علنية.

وقال العازمي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه تقدم بالاستجوابين وفاء لوعده في العطلة البرلمانية، موضحا أن استجواب وزير الدفاع مكون من 3 محاور: الأول يتعلق بإقحام المرأة في السلك العسكري، وانتهاج سياسة التنفيع والترضيات في ترقيات وكلاء الضباط إلى ضباط، والتجاوزات المالية والإدارية في الإدارة العامة للطيران المدني التابعة للوزير.

وبين أن محور استجواب وزير التجارة والصناعة يتعلق بترهيب وترويع قياديي الدولة والإساءة إلى سمعة الكويت دوليا والإضرار بالمصلحة العامة، مؤكدا أحقية الاستجوابين.

وأعرب العازمي عن تمنياته باستمرار الوزيرين في الحكومة حتى يبين أمام الجميع تداعيات القرارات التي اتخذوها، مشيرا إلى أن الاستجواب مستمر لو تمت إعادة الوزيرين إلى الحكومة بعد التشكيل الحكومي.