أعطى رجل لأطفال طرقوا باب منزله في إطار الاحتفال بعيد الهالوين مخدرات بدلا من الحلوى في مدينة ماجدبورج الألمانية.

وقالت الشرطة اليوم الاثنين إن ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 و12 عاما طرقوا باب الرجل 49/ عاما/ في ماجدبورج مساء أمس الأحد طالبين الحلوى، فأعطاهم الرجل كيسا به مواد مخدرة.

وبحسب متحدثة باسم الشرطة، كانت المخدرات من الحشيش.

واتصل الأطفال على الفور بالشرطة، وخلال تفتيش المنزل، وجدت الشرطة مخدرات أخرى.

واعتقلت الشرطة الرجل، الذي كان مخمورا، مؤقتا. وسلمت الشرطة الأطفال لأولياء أمورهم، وتواصل تحقيقاتها ضد الرجل.